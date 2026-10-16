Greeicy habló por primera vez del caso de su papá: iba a tomar drástica decisión

Greeicy Rendón habló por primera vez de manera pública sobre el proceso judicial que enfrenta su padre, Luis Alberto Rendón Melo, y sobre el impacto que esta situación tuvo en su vida personal y profesional. En una conversación con la presentadora dominicana Clarissa Molina, la cantante recordó el difícil momento que atravesó su familia luego de que el caso se hiciera público y reconoció que la presión mediática llegó a hacerla dudar de su carrera musical.

Las declaraciones de la caleña se conocen casi un año después de que el caso judicial de su padre se hiciera público. Luis Alberto fue capturado en octubre de 2025 y posteriormente fue acusado por la Fiscalía de los delitos de secuestro y tortura, en calidad de determinador, por hechos ocurridos en una finca familiar ubicada en Rionegro, Antioquia. La investigación está relacionada con las agresiones contra dos trabajadores, quienes habrían sido retenidos y golpeados después de ser señalados por el supuesto robo de una caja fuerte. En febrero de 2026, cinco escoltas involucrados directamente en las agresiones fueron condenados a 12 años de prisión, mientras el proceso contra Rendón continúa en los tribunales. infobae

Greeicy habló de la situación de su padre

Durante la entrevista, la cantante evitó centrarse en los detalles jurídicos de la investigación y prefirió contar cómo vivió el proceso desde el ámbito familiar. La intérprete de ‘Los Besos’ describió ese periodo como uno de los momentos más dolorosos que ha atravesado y explicó que la situación tuvo un impacto que trascendió las noticias y llegó directamente a su vida cotidiana.

La artista contó que mientras afuera de su familia existía una fuerte exposición mediática, dentro de su hogar encontraba un escenario completamente diferente. Según explicó, estar junto a sus padres y sus seres queridos le permitía afrontar la situación con mayor tranquilidad.

“Todo afuera estaba en llamas, pero en mi casa yo miraba a mi papá, mi mamá, mi familia y sentía paz”, afirmó la intérprete al recordar cómo enfrentó aquellos meses.

Greeicy también explicó que una de sus principales preocupaciones fue la manera en que el público podía interpretar su situación familiar. La cantante aseguró que llegó a sentir que las personas podían juzgarla por un proceso que no era suyo y que esa percepción terminó afectando su relación con los escenarios.

La decisión que Greeicy iba a tomar con su carrera

Uno de los momentos más reveladores de la conversación ocurrió cuando la también actriz y bailarina recordó lo que pensaba antes de regresar a presentarse ante sus seguidores. La artista reconoció que llegó a sentir miedo de volver a cantar y que incluso contempló la posibilidad de retirarse.

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“Yo sentía que me iban a tirar tomates. Yo decía: ‘No quiero volver’”, contó la cantante al explicar el temor que le producía enfrentarse nuevamente al público.

Sin embargo, Greeicy decidió continuar con su carrera y regresar a los escenarios. La artista explicó que, pese a las opiniones que pudieran existir alrededor de su familia, tenía claro que debía seguir adelante con su propio camino profesional.

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“Mírame como me quieras mirar, piensa lo que quieras de mí, ciérrame las puertas que quieras, yo estoy tranquila con lo que sé”, agregó durante la conversación.

De acuerdo con su testimonio, música también se convirtió en una herramienta para procesar lo que estaba viviendo. En medio de ese periodo, la cantante retomó su trabajo creativo y relacionó parte de esas emociones con su proyecto musical ‘Candela’.

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El proceso judicial contra Luis Alberto Rendón Melo continúa. La Fiscalía ha presentado elementos probatorios dentro de la investigación y la responsabilidad penal del padre de Greeicy deberá ser determinada por la justicia. Por ahora, las acusaciones en su contra corresponden a un proceso en curso y no a una condena.

Con sus declaraciones, Greeicy decidió abordar públicamente un tema del que hasta ahora había mantenido distancia y contar, desde su experiencia, cómo la situación judicial de su padre terminó afectando incluso una de las partes centrales de su vida: su carrera musical.

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