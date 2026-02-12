Condenan a 12 años de cárcel por tortura a escoltas del padre de Greeicy Rendón

La audiencia tuvo lugar este jueves 12 de febrero, en la que fueron condenados Brandon Steven Cruz, Gelbert Cárdenas Torres, Ariel Armel Ospina Mendieta, Kevin Alexander Bernal y Giovani Alberto Hernández. Foto: Archivo particular

Los cinco escoltas de Luis Alberto Rendón, padre de la artista caleña Greeicy Rendón, fueron condenados por el Juzgado 04 Penal del Circuito Especializado de Antioquia a 12 años de prisión por el delito de tortura, por hechos ocurridos en la finca de la cantante y su esposo, el también cantante Mike Bahía, ubicada en Rionegro (Antioquia).

La audiencia tuvo lugar este jueves 12 de febrero, en la que fueron condenados Brandon Steven Cruz, Gelbert Cárdenas Torres, Ariel Armel Ospina Mendieta, Kevin Alexander Bernal y Giovani Alberto Hernández. “En este caso es procedente dar credibilidad a la declaración de las víctimas, que estaría respaldada por la otra prueba testimonial y pericial del ente investigador”, señaló el juez.

Los hombres también quedaron inhabilitados para el ejercicio de derechos y funciones públicas durante el mismo periodo de tiempo de la condena. Asimismo, deberán pagar 1.070 salarios mínimos para el periodo de 2023, lo que equivale a COP 1.241 millones.

Los hechos habrían ocurrido el 8 de mayo de 2023. Mientras Greeicy Rendón y su pareja se encontraban fuera del país por compromisos de agenda, la finca habría sido escenario de un robo en el que desaparecieron objetos de valor y una suma cercana a los COP 1.700 millones.

Al parecer, tras el supuesto robo, Luis Alberto Rendón habría contratado a los cinco hombres con la intención de tomar represalias contra dos empleados de la hacienda, de avanzada edad, a quienes señaló de estar involucrados en la presunta desaparición de los bienes.

Con el propósito de obtener información, ambas personas habrían sido víctimas de actos violentos y de tortura, entre ellos, golpes con un martillo en los pies y en el pecho. Las autoridades fueron alertadas sobre el secuestro de los empleados luego de que un vigilante de la finca escuchara sus gritos.

Los cinco hombres fueron capturados el mismo día de los hechos. Por su parte, Luis Alberto Rendón fue detenido en Cali (Valle del Cauca) en octubre de 2025 y presentado ante las autoridades competentes en Antioquia por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro simple y tortura. Luis Alberto Rendón no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación y, hasta el momento, permanece en prisión domiciliaria mientras su proceso avanza.

