Hallan cuerpo de la influencer Stefanie Pieper. Su exnovio confiesa crimen. Esto pasó

El domingo 23 de noviembre la influencer Stefanie Pieper, de 31 años y muy popular por su contenido de moda, belleza y maquillaje, fue vista por última vez en la madrugada. La joven salió de una fiesta navideña y regresó a su vivienda en Graz, Austria, en un taxi que compartió con una amiga, quien la vio por última vez cuando entró su edificio.

Sin embargo solo unas horas después, en la mañana del lunes las alarmas sobre su integridad se prendieron, ya que no asistió a una sesión de foto que tenía. Tampoco contestó le teléfono ni respondió mensajes de chat.

Ex novio de Stefanie Pieper reveló que llevó a Eslovenia su cuerpo

Pieper, fue reportada como desaparecida y de inmediato las autoridades avanzaron en la investigación y su exnovio, con quien mantenía una relación intermitente, llamó la atención. Patrick M., el ex, es un exempleado del sector del transporte y portero de 31 años, que había sido filmado por cámaras de vigilancia entrando y saliendo de Eslovenia esa misma madrugada. En el vídeo de la entrada se registró que llevaba una maleta en el asiento trasero.

Ese lunes fue arrestado mientras su carro estaba en llamas, en Eslovenia cerca de un casino; al parecer, él mismo le había prendido fuego. El joven finalmente terminó admitiendo que tras un ataque de celos, estranguló a la influencer. Reveló que habría llevado desde Austria hasta Eslovenia el cuerpo de la joven en una maleta. El celular de la influencer fue hallado cerca de su casa.

Así mismo, Patrick condujo a las autoridades a un paraje de un bosque de Eslovenia donde la habría dejado sin vida.

Según reportó el diario Kronen Zeitung, el caso ha generado gran impacto no solo por la naturaleza del crimen, sino porque ella era una figura muy popular en las redes sociales.

Según medios locales, el señalado cuenta con una abogada: “Mi cliente está completamente destrozado, no entiende lo que ha pasado”, mencionó su apoderada. “Solloza sin cesar diciendo que amaba infinitamente a Stefanie P... y que aún lo hace”. El exnovio de Pieper podría ser condenado a cadena perpetua.

