¿Qué pasó con Javier Jattin, protagonista de ‘Chepe Fortuna’? Así se ve actualmente

Este lunes 1 de diciembre el canal RCN comenzará la retransmisión de Chepe Fortuna’ una de sus telenovelas más exitosas. Los cibernautas se preocupan qué ha sido de la vida del galán de Taliana Vargas en la historia. Luce irreconocible.

Por Luz Alexi Castillo
01 de diciembre de 2025
Fotografía por: Felipe Triana

Después del bajo desempeño en audiencia de La Sustituta, estrenada la semana anterior, RCN decidió que desde este lunes 1 de diciembre, a partir de las 8 p.m. comenzaría la retransmisión de su telenovela Chepe Fortuna, que se convirtió hace más de una década en un éxito de audiencia.

La historia dirigida por Mario Ribero y escrita por Miguel Ángel Baquero se grabó en su totalidad en escenarios de la costa Atlántica Colombiana y abordaba en ciertos aspectos, el realismo mágico.

El relato sigue el romance de Niña Cabrales y Chepe Fortuna quienes se enamoran en el barrio ‘El Tiburón’ en donde también se encuentra Aníbal Conrado (Pedro Palacio), La Celosa (Lorna Cepeda), Lucas de la Rosa (Rodrigo Candamil), Chipi Chipi (Julio Meza), El Bellaco (Vetto Gálvez), La Carebagre (Catalina Londoño).

Javier Jattin tuvo un tiempo de reflexión

Justamente muchos cibernautas se preguntan por algunos rostros de esta novela que duró al aire más de un año y se alargó debido a su éxito. Uno de ellos es Javier Jattin.

Javier sigue muy activo en redes sociales y aunque hace ya varios años se marchó del país. Estuvo en México y posteriormente, en Estados Unidos, se mantiene al tanto de lo que ocurre en Colombia. Justamente en sus recientes historias de Instagram ha incluido clips de las promociones del estreno de la novela que protagonizó en Colombia.

Naturalmente, ha cambiado con los años, actualmente tiene 42, y prueba de ello son las imágenes que él mismo sube a sus redes sociales. Ahora es usual ver que opta por trenzas en su pelo y optó por dejar la barba.

Fotografía por: Instagram

Jattin ha hecho parte de destacadas producciones internacionales como La casa de las flores, Sin senos sí hay paraíso e Imperio de mentiras. A Colombia ha regresado a trabajar en apuestas como Enfermeras y Tarde lo conocí, entre otras.

Recientemente, Javier concedió una entrevista donde se refirió a la ausencia en los medios que ha sido evidente y explicó que se dio un tiempo sabático para reflexionar sobre sí mismo. “Creo que todos en la vida tenemos que hacer un análisis de dónde estamos parados, qué queremos y si todo concuerda, lo que mucha gente dice: la crisis de los 40. Este último año he reflexionado sobre si esto es lo que quiero para mi vida y alinear y ajustar eso”, comentó el actor barranquillero explicando además que a veces la fama, las entrevistas y todo lo que viene en la carrera artística está bien: “eso hace parte de ti, pero no eres tú”, por lo cual quiso tomarse el mencionado tiempo que también le sirvió para valorar sus prioridades.

