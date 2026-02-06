Hallan muerta a la modelo Cristina Pérez. La joven de 21 años era hija de famoso futbolista

Cristina Pérez Galcenco, de 21 años, había dejado de ser una de las promesas del modelaje para convertirse en una estrella de las pasarelas, a pesar de su juventud. Pérez había participado en varias ediciones de los Fashion Week de Madrid, París y Milán.

Sin embargo, esta semana surgió una inesperada noticia: la joven fue hallada sin vida en su residencia en Málaga, España.

¿De qué murió la modelo Cristina Pérez Galcenco?

Su familia fue la encargada de anunciar la triste noticia que enlutó el mundo de la moda. El fallecimiento ocurrió el pasado martes 3 de febrero en su casa en Caleta Vélez, Málaga. En redes sociales fue la corporación Pasarela Campoamor, la que comunicó su fallecimiento publicando una de sus imágenes más icónicas en desfile.

La familia de la modelo confirmó que su muerte se produjo por causas naturales y que en su cuerpo no se hallaron signos de violencia.

El cuerpo de Cristina Pérez Galcenco será trasladado a Asturias, donde se realizarán sus exequias. La despedida de Cristina será en Lugones, donde residió gran parte de su vida.

De acuerdo con la información difundida, la capilla ardiente tendrá lugar este viernes 6 de febrero a partir de las 17:00 horas en el tanatorio Puente Nora. El sábado 7 de febrero, se celebrará una liturgia en su memoria en la Iglesia Parroquial de San Félix de Lugones.

¿Quién era Cristina Pérez Galcenco?

Cristina Pérez Galcenco fue gimnasta artística antes que modelo, pero luego, a los 14 años, y con el apoyo de su familia, optó por las pasarelas. Era hija de Nacho Pérez, ex arquero del Sporting de Gijón, y de Tatiana Galcenco, reconocida modelo española.

