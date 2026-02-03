Hija de Mónica Spear, actriz asesinada, exige que no usen IA con su mamá: “déjenla morir”

El 6 de enero del 2014 la actriz venezolana Mónica Spear, quien estuvo en Colombia grabando la novela Flor salvaje, de RTI y Telemundo, fue asesinada a tiros en una carretera de Venezuela. Iba junto a su esposo Thomas Henry Berry. Paradójicamente la actriz estaba radicada en Miami, pero era partidaria de ir a disfrutar de los paisajes de Venezuela, pese al problema de seguridad que se vivía por ese entonces en ese país.

Así murió Mónica Spear y su esposo

Las investigaciones concluyeron que las muertes ocurrieron en un intento de robo, que sufrió la pareja cuando su carro se averió y quedó varada en la autopista. Su hija, Maya, de 5 años en ese entonces, resultó herida en una pierna.

El año pasado surgieron imágenes donde Mónica abrazaba a su hija, que cumplía 15 años, gracias a la Inteligencia Artificial. Esta práctica se ha vuelto bastante común. No son pocos los videos donde se ve a las celebridades fallecidas caminar hacia su propia tumba o despedirse, sin embargo, Maya, hoy de 17 años, lanzó una petición a los cibernautas digitales pidiendo que ya no creen más material con IA, por lo menos relacionado con su famosa madre.

“Soy Maya, hija de Mónica Spear una persona que murió hace mucho tiempo… Les pido desde mi corazón y esto no es mi mamá diciendo esto, esto soy yo”, comenzó diciendo la joven radicada en estados Unidos refiriéndose a que su petición nada tiene que ver con sus padres adoptivos.

“Por favor, déjenla morir, y sé que es una palabra muy fuerte, una frase muy fuerte, pero el AI no nos va hacer superar una muerte que ya sucedió, no nos va ayudar a nadie. Me recuerda a mí un tiempo doloroso”, manifestó Maya, dejando ver que esas imágenes artificiales le deja ‘recuerdos’ que ella no tiene con su familia

“Siento que puede hacer mucho daño por ser quien soy, mi autoestima… como si mi mamá no supiera lo que es mejor para mí y mis opiniones sobre esto… por favor no hablen de mi mamá como si estuviera viva porque ustedes no saben qué es lo que hubiera hecho (…) les pido por respeto a mí, a mi privacidad, a la privacidad de mi familia, a la privacidad de la muerte, por respeto a mis papás, que calmen con esto porque en realidad es un tema serio.

¿Qué pasó con la hija de Mónica Spear al quedar huérfana?

Hay que mencionar que cuando Maya quedó huérfana, después de la tragedia estuvo un tiempo con sus abuelo y luego, su tío Ricardo Spear y su pareja, la actriz Daniela Bueno, decidieron asumir legalmente su custodia.

“Hija amada, hoy cumplimos dos años desde que oficialmente soy tu mamá y tú mi hija. Te amo. Me siento absolutamente afortunada por tenerte en mi vida, y orgullosa de la relación que poquito a poco hemos construido. Te has convertido en mi maestra tantas veces durante este tiempo. Gracias por ser tan amorosa, sensible, divertida... Lo eres todo mi amor, hoy siempre estaré para ti", escribió Daniela en mayo del 2021 cuando asumió la custodia d ella joven.

Aquí más noticias que son tendencia