Murió influencer brasileña en plena calle. Fue atacada por la ex de su novio

En las últimas horas, medios brasileños reportaron la muerte de María Luiza Costa da Silva, una reconocida influenciadora de 18 años quien sufrió un violento ataque en plena calle, a la salida de un bar en Recife. La joven era conocida en redes sociales como “Malu Constantine”.

¿Qué pasó con la influencer María Luiza Costa da Silva?

Según los primeros informes de medios brasileños, el trágico suceso ocurrió cuando la creadora de contenido salía de un club nocturno acompañada de su pareja. En ese instante, habría sido interceptada por la expareja de su novio, quien supuestamente la atacó con un cuchillo en medio de una acalorada discusión. Testigos relataron que el ataque fue inesperado, lo que desató el pánico entre quienes estaban presentes.

Al parecer, la pareja sentimental de la víctima también resultó herida. Malu recibió ayuda de inmediato y fue llevada a un centro médico cercano, pero lamentablemente falleció debido a la gravedad de sus heridas, a pesar de los esfuerzos de los especialistas. La mujer que se señala como la presunta responsable fue encontrada más tarde en un hospital, donde buscaba atención médica, pues en medio del forcejeo, la influenciadora también la hirió a ella. Allí, las autoridades la detuvieron y quedó bajo custodia, sin posibilidad de fianza, mientras avanza el proceso judicial.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Las autoridades locales han confirmado que están investigando el caso como un homicidio. Según información preliminar, el ataque podría estar relacionado con conflictos sentimentales anteriores, aunque los investigadores siguen recopilando pruebas y testimonios para esclarecer completamente lo sucedido.

¿Quién era la influencer María Luiza Costa da Silva?

La trágica muerte de María Luiza conmocionó las redes sociales, donde amigos, seguidores y otros creadores de contenido han compartido su dolor y su indignación. Muchos han pedido justicia y han reavivado el debate sobre la violencia contra las mujeres, especialmente aquella que surge de relaciones sentimentales marcadas por los celos y el control. “Malu Constantine” se había hecho popular por compartir momentos de su vida cotidiana, moda y mensajes dirigidos a los jóvenes de su generación.

“Qué tristeza absurda”, “no puedo creer”, “qué triste partida”, “increíble que sigan sucediendo ese tipo de cosas”, “que en paz descanse”, “lamentable pérdida”, “la extrañaremos mucho”, son algunos de los comentarios que han dejado los seguidores de la influencer, quienes todavía no pueden salir del asombro con la noticia.