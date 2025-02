Hija de Daddy Yankee habló de su relación con su papá: “oro porque esto termine”

Desde que el divorcio de Daddy Yankee y su esposa Mireddys González se hizo público y posteriormente, salieron a la luz las denuncias por los manejos inadecuados de las empresas del artista, por parte de Mireddys, han salido a la luz aspectos muy personales de la familia. Las declaraciones a favor y en contra también han ocupado la atención, sin embargo, los hijos de la pareja Jessaelys y Jeremy se habían mantenido en perfil bajo frente a la situación.

Recordemos que Yamillet, la hija mayor del artista, al parecer no es de Mireddys. No obstante, ahora Jessaelys, conocida como la consentida o reina del cantante, decidió romper el silencio y se refirió específicamente a cómo está la relación con su padre, a quien señaló de ventilar los asuntos de la familia en público. También mencionó que ella está dolida con los hechos y dejó ver que se mantiene del lado de su madre.

Jesaaelys Ayala González, de 28 años, comenzó diciendo que inicialmente el plan era que el divorcio quedara entre ellos. “Este proceso de mis padres divorciándose ha sido bien difícil. Usualmente cuando las personas se divorcian, se divorcian en privado y así lo querían una de las partes y esa parte es mi mamá… Mami quería que todo fuera lowkey. ‘Nadie se tiene que enterar, vamos a hacer todo discretamente...No hay que hacer un big deal de esto’ . Y la otra parte, evidentemente, quiso todo lo contrario. Por eso, es que estamos en esta posición hoy día públicamente expuestos a yo tener que hacer esto”, dijo la joven influencer que luego reveló que ellos se enteraron de que eran noticia, igual que todo el público, por medio de las redes sociales “y de la misma manera que ustedes se enteran fue de la misma manera que nosotros nos enteramos”.

También se refirió a que después de que el asunto se tornó público, recibió palabras fuertes e incluso amenazas de muerte, lo cual por supuesto, los ha afectado. “Aquí hay muchas personas que han sufrido, pero voy a hablar directamente de mí, que si Judas, que si traicionera, que si la consentida, pero ¿qué sabes tú?, tú no sabes nada, tú no me conoces, tú no sabes de nuestra relación”, mencionó molesta la hija del artista, dirigiéndose a los comentarios que la han señalado de traicionar a su padre, en medio de este proceso.

“Nuestra relación está más que lacerada”, hija sobre su padre, Daddy Yankee

Jesaaelys, nacida el 18 de junio de 1996, reveló que la relación con Daddy Yankee no es la mejor y lamenta que su padre, a quien “amo con todo mi corazón” sea quien la haya puesto en esa posición.

“Nuestra relación está más que lacerada y él sabe por qué… yo con quien tengo que estar bien, estoy bien”, mencionó y admitió que pide que todo culmine “oro porque esto termine”, al tiempo que contó que buscó ayuda de expertos “estoy yendo a mis terapias, siento que es súper necesario visitar un psicólogo, si estás pasando por un proceso que te puede ayudar a manejar sus pensamientos en dirección correcta”.

