Hombre estrelló carro contra la mansión de Jennifer Aniston ¿Accidente o atentado?

Este martes 6 de mayo un hombre no identificado a bordo de un carro chocó y traspasó la puerta principal de la mansión de la actriz Jennifer Aniston, ubicada en la exclusiva zona de Bel Air en Los Ángeles, California. Las autoridades atendieron la alerta de seguridad y se hicieron presentes en el lugar de los hechos.

La noticia trascendió e inicialmente se dijo que se trataba de un hombre no identificado, de 70 años, que pudo haber perdido el control del carro, entrando abruptamente a la propiedad de 21 millones de dólares de la estrella de cine y televisión.

No obstante, con el paso de las horas la información ha ido cambiando. Según varios medios como TMZ y The New York Post, el hombre a bordo del vehículo en realidad tiene 48 años, sufrió heridas y fue plenamente identificado.

¿Quién derribó la puerta de Jennifer Aniston con su auto?

El conductor respondería al nombre de Jimmy Wayne Carwyle. Una vez producido el choque, los integrantes del equipo de seguridad de la actriz encañonaron al piloto del automóvil y aguardaron que llegaran los policías de Los Ángeles. Una vez en el lugar, lo ayudaron a salir y luego, fue llevado al hospital de la ciudad. Allí está siendo atendido, al tiempo que debe enfrentar los cargos por invasión a propiedad privada.

El hombre sufrió heridos en la espalda y fue trasaldado en ambulancia, según CBS News.

Jeff Lee, portavoz de la policía de Los Ángeles, declaró que el incidente ocurrió aproximadamente a las 12:20 después del mediodía y que la policía atendió a un llamado por un “sospechoso de robo” en la casa de Aniston. También trascendió que en ningún momento, el hombre ingresó a la casa como tampoco que hubiera tenido contacto con la actriz, que en ese momento dormía en su cuarto.

Sobre las causas o motivos del choque los medios han lanzado diversas hipótesos. Según Daily Mail, la policía de Los Ángeles informó a la cadena de televisión ABC7 que el suceso pudo haber sido un accidente, aunque la investigación para confirmarlo continúa.

También se ha informado que están analizando el expediente del Jimmy Wayne, ya que al parecer, tiene antecedentes por delitos menores.

De otro lado, hay quienes sí han manifestado que pudo haber sido un choque deliberado, ya que por la manera en que colisionó el carro contra la puerta no tenía aspecto de ser accidental.

Los sucesos del choque ocurren días antes de que la estrella de cine y empresaria de entretenimiento, se mude a un nuevo lugar que adquirió ubicado en Montecito, California. Se trataría de una casa más pequeña avaluada en 15 millones de dólares.

