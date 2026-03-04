Influenciadora murió luego de sufrir cuatro paros cardíacos: “Todo ocurrió muy rápido”

Las redes sociales están de luto, tras confirmarse la muerte de María Rita Rodrigues da Silva, una reconocida influencer brasileña, quien sufrió un malestar repentino mientras disfrutaba de una tarde familiar. De acuerdo con algunas versiones de personas allegadas, en cuestión de segundos, la joven perdió el conocimiento.

¿Qué pasó con la influencer María Rita?

A través de su perfil de Instagram, sus familiares emitieron un comunicado revelando detalles de lo que le ocurrió a la creadora de contenido, quien tenía 25 años. “Esta semana, con tristeza, nos despedimos de María Rita, hija, amiga, vecina, novia, compañera de trabajo e ídolo para muchos”, comienza diciendo el mensaje.

Enseguida, revelaron qué le ocurrió a la influencer, quien disfrutaba de un momento familiar. “María Rita estaba en casa con sus padres cuando ocurrió el incidente, haciendo lo que más le gustaba: maquillar a su madre. María se quedó sin aliento y se desmayó en la cama. Sus padres y su novio la auxiliaron, y una ambulancia la trasladó al hospital, donde sufrió cuatro paros cardíacos y no sobrevivió. Todo ocurrió muy rápido y sin sufrimiento”, afirmaron.

El parte médico determinó que la joven “sufrió una isquemia miocárdica aguda y tromboembolia pulmonar”, aunque se desconocen los motivos que le ocasionaron ese problema de salud. Sus familiares aseguraron que “María Rita no tomaba ningún medicamento”.

Sus seguidores han lamentado su pronta partida a través de múltiples mensajes en redes sociales: “¡Lo siento mucho! ¡Fuerza a toda la familia! Mi más sentido pésame”, “Me impactó mucho la noticia. No la conocía, pero me pareció una joven muy especial”, que descanse en paz y en la presencia del Señor”, “te extrañaré todos los días, tenías ese brillo y carisma que hacía que cualquier lugar se sintiera más luminoso”.

Así despidieron a la influencer María Rita

Sus familiares describieron a la influencer con sentidas palabras, agradeciéndole, además, a todos los seguidores por el amor que le brindaron. “María vivió sus 25 años en esta tierra intensamente, siempre asegurándose de demostrar cuánto amaba todo, siempre con una sonrisa en el rostro y un espíritu alegre, siempre encantando a todos a su alrededor con su brillantez y luz. María Rita estaba en un momento maravilloso de su vida. Se había graduado de la universidad hacía unos meses, trabajaba en el trabajo de sus sueños en su campo, vivía la relación por la que siempre había rezado y estaba en armonía con todos. Se fue feliz. María Rita era simplemente adicta al amor, adicta a sentir intensamente, y creo que todos sus allegados lo sabían y lo sentían; su forma de ver y lidiar con el mundo siempre fue muy contagiosa”.