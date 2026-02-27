Famosa influencer murió por complicaciones durante una fecundación in vitro

En las últimas horas, fue confirmada la muerte de Gabriela Martins Santos de Moura, una influencer y abogada brasileña, conocida en redes sociales por compartir contenido sobre psicología positiva, bienestar emocional y neurociencia. Su mensaje se centraba en el desarrollo personal, la salud mental y una vida consciente, lo que la convirtió en una figura de referencia para miles de seguidores en Brasil.

¿De qué murió la influencer Gabriela Martins Santos de Moura?

De acuerdo con información revelada por medios internacionales, la creadora de contenido llevaba dos años intentando quedar embarazada, razón por la que se había sometido a un tratamiento de fecundación in vitro en São Paulo. En el proceso, sufrió un paro respiratorio que la mantuvo en coma por ocho días, mientras recibía atención médica especializada. Finalmente, el Hospital Sírio-Libanês confirmó su muerte encefálica el pasado 24 de febrero.

“Con inmensa tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestra Gabriela, cuya muerte cerebral ha sido confirmada hoy por el equipo médico. En este momento de dolor, nos reconforta saber que su amor y generosidad seguirán vivos gracias a la decisión de proceder con la donación de órganos, un gesto de inmensa grandeza que llevará esperanza y vida a otras personas, tal y como ella lo hizo”, escribieron a través de un comunicado sus familiares, quienes habrían autorizado la donación de sus órganos. Su muerte ocurrió un día después de celebrar su octavo aniversario de bodas junto a su esposo Samuel Moura, un cirujano de mano.

La creadora de contenido de 31 años estuvo ocho días en coma. Esto ocurrió. Fotografía por: Instagram

La noticia provocó múltiples reacciones en las redes sociales, donde seguidores, colegas y amigos compartieron mensajes de tristeza, apoyo y homenaje. Muchos resaltaron su dedicación profesional como abogada y su compromiso con la divulgación de contenidos científicos centrados en la mente y el comportamiento humano: “La vida nunca fue demasiado pequeña para ti. Hoy el mundo está un poco más silencioso”, escribió Enilson Campelo de Carvalh, un familiar.

De acuerdo con la periodista Nahiza Monteles, prima de la influenciadora, la familia estaba gestionando los trámites para trasladar el cuerpo de Gabriela desde São Paulo a Teresina (PI), lugar donde nació. De igual manera, desmintió rumores que han circulado en redes sociales que afirmaban que, supuestamente, se había sometido a una cirugía estética y que ese procedimiento había causado su muerte.

“Mi prima no se estaba haciendo una cirugía plástica ni un procedimiento cosmético; estaba intentando crear una vida. La fertilización in vitro se realizó en una clínica muy prestigiosa de aquí. No fue en cualquier lugar, para quienes especulan”, aclaró.