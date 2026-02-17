Murió famoso influencer tras dura lucha contra el cáncer. Tenía un tumor en la pierna

El mundo digital está de luto tras la muerte de Damiano Alberti, un reconocido creador de contenido italiano de 23 años. La noticia fue confirmada por su círculo cercano: “Una parte de nosotros se ha ido volando para siempre. Damiano está libre de todo lo que ha vivido. Gracias por apoyarlo y respetarlo siempre. Quería a toda su comunidad y estaba orgulloso de lo que había logrado construir”, se lee en un post publicado en su perfil de Instagram.

¿De que murió el influencer Damiano Alberti?

El 5 de mayo del 2023, Damiano anunció en sus redes sociales que había sido diagnosticado con cáncer. Desde entonces, comenzó su lucha por ganar la batalla contra esa enfermedad:

“Hola chicos, creo que corresponde decir unas palabras para explicar mi ausencia en redes sociales. Seré muy directo: me han diagnosticado un tumor maligno en la pierna. En cuanto recibí el diagnóstico, mil pensamientos pasaron rápidamente por mi mente, pero intenté mantener la cabeza fría y el optimismo para afrontar este momento. Desde hace cuatro días, ya he comenzado un tratamiento organizado específicamente por un equipo de médicos expertos. Estoy listo para afrontar este periodo, superarlo lo mejor que pueda y volver a estar con ustedes”, escribió en ese momento.

El creador de contenido de 23 años intentó llevar su enfermedad con la mejor actitud. Sin embargo, tuvo momentos en los que se sentía desfallecer: “Nunca es fácil pasar por momentos como la última semana, y nunca te acostumbras del todo. Pero esto también forma parte de mi vida y hay que aceptarlo. Salí del hospital sin poder quejarme demasiado de los resultados, ¡pero eso ya quedó atrás! ¡Es hora de volver al camino y mirar siempre hacia adelante! GRACIAS por el apoyo que he recibido durante este periodo, ahora empezamos de nuevo”.

En varias oportunidades, el influenciador tuvo que ausentarse de sus redes debido a fuertes recaídas que tuvo, por lo que permaneció hospitalizado y fue sometido a varias cirugías. En diciembre del año pasado pudo volver a caminar, generando gran emoción en sus fanáticos, quienes esperaban verlo recuperado próximamente.

Los internautas han dejado sus comentarios lamentando la pronta partida de Damiano. “Un abrazo enorme”, “descansa en paz Ángel”, “que tengas un buen viaje”, “No puedo entender cómo la vida puede ser tan injusta con un niño tan joven”, “un fuerte abrazo para toda la familia”, “siempre en nuestros corazones, te amamos”, “te extrañaremos mucho”.

¿Quién era Damiano Alberti?

Damiano Alberti fue un influencer y creador de contenido italiano de 23 años que saltó a la fama compartiendo su vida diaria en redes sociales como Instagram, YouTube, TikTok y Twitch. Originario de Cerveteri, Italia, Damiano comenzó publicando videos sobre su rutina, intereses y personalidad, acumulando rápidamente miles de seguidores y creando una comunidad muy activa.