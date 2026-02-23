Murió famosa influencer después de una cirugía estética: “Tuvo un coágulo pulmonar”

Las redes sociales están de luto. En las últimas horas fue confirmada la muerte de Bianca Dias, una reconocida influencer brasileña, quien sufrió complicaciones luego de someterse a una cirugía estética. Al parecer, su deceso ocurrió mientras se recuperaba en la casa de verano que su familia posee en Guarujá, localidad cercana a São Paulo.

¿De qué murió la influencer Bianca Dias?

La joven murió debido a un coágulo pulmonar (embolia pulmonar), una condición médica seria que se presenta cuando un coágulo de sangre bloquea una arteria en los pulmones, lo que dificulta la circulación y la oxigenación del cuerpo. Su deceso ocurrió 18 días después de un procedimiento estético, lo que causó un gran impacto entre sus seguidores y en el mundo digital. “Comenzó a experimentar dificultad para respirar mientras se recuperaba en una casa en la playa cerca de Sao Paulo. La llevaron de urgencia al hospital, pero los médicos no pudieron salvarla”, aseguró TMZ.

Murió Bianca Dias Fotografía por: Instagram

Giovanna Borges, amiga de Bianca, reveló algunos detalles del deceso de la influencer: “Tuvo un coágulo pulmonar, dos convulsiones y, cuando llegó al hospital, ya no estaba viva”, dijo. En un mensaje publicado en Instagram, agregó: “Quiero agradecer los innumerables mensajes, gracias a todos los que se tomaron el tiempo de preocuparse y enviar mensajes. Si pueden orar por la familia, independientemente de su religión, ¡se los agradeceré enormemente!”.

Bianca Dias había alcanzado popularidad en las redes sociales gracias a su contenido sobre estilo de vida, moda y belleza. Con más de 60.000 seguidores, solía compartir aspectos de su rutina diaria, proyectos personales y reflexiones, convirtiéndose en una figura influyente en el entorno digital brasileño. Además, la influencer era madre de dos hijos a quienes presumía en sus redes sociales.