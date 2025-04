Juana Acosta rompió con Pablo García Andrade: “uno cuando se separa no está feliz”

Desde que Juana Acosta se marchó del país hace ya dos décadas, ha logrado un lugar destacado en la industria audiovisual española. Sus interpretaciones en series y películas como Velvet, La Templanza, Inocente e Hispania, entre otras han sido sobresalientes.

El estar en el país europeo, no le ha impedido viajar eventualmente a Colombia a trabajar en proyectos de plataforma o teatro. Hace un año estuvo de gira con su pieza El perdón, y recientemente la vimos en Medusa, la serie de Netflix.

Sentimentalmente, también ha habido noticias sobre la caleña, no obstante, ella siempre ha procurado mantener un perfil bajo con respecto a ese aspecto. Juana tuvo a su hija Lola, quien al parecer desea seguir los pasos de su madre y convertirse en actriz, con su ex Ernesto Alterio.

Tras su divorio y después de un buen tiempo se le relacionó con el financiero francés Charles Alazet, con quien rompió tras un año.

Dos años duró Juana Acosta con Pablo García-Andrade

Hacia el 2023 se confirmó que salía con Pablo García-Andrade, un especialista en Marketing y profesor de Negocios Internacionales. Unas fotografías en el centro de Madrid y posteriormente, otras vacacionando en la playa confirmaron el romance.

Con él también estuvo en Colombia hace un año cuando presentó su obra El perdón, donde abordó el proceso de duelo de la perdida de su padre, ocurrida hace ya más de 30 años, luego de girar con ella en España.

Ahora tras su paso por la alfombra roja de los Premios Platino confirmó que regresó a la soltería.

Inicialmente habló sobre su presencia en la gala y mencionó: “En el 2021 presenté la gala, he estado nominada, he entregado premio y este año pues vengo a entregar premio y a celebrar nuestro audiovisual”, y luego detalló la importancia del galardón: “Para mí, esto genera industria, para mí esto fortalece la industria, para mí esto es un puente, genera puentes, encuentros, me encanta, tengo además este año mucha presencia colombiana, cosa que también me enorgullece muchísimo, y también mucha presencia española, nada, es una alegría”.

Luego cuando le indagan sobre su posible ruptura, habló poco pero de manera contundente:

“Solo puedo decirte que estoy en este momento tan ocupada, tengo tanto trabajo encima, pues que me tiene, bueno, estoy en eso, ocupada” y enseguida se sinceró sobre sus emociones cuando le preguntaron si estaba feliz y tranquila. “Bueno, pues es que uno cuando se separa no está feliz” y complementó “Estar feliz, difícil”.

