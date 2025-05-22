Logo Revista Vea
Kevin Spacey aclara si es cierto que no tiene casa: “estoy conmovido por su generosidad”

Recientemente Kevin Spacey mencionó en una entrevista que no tenía un hogar estable y vivía entre airbnbs y hoteles. Los titulares sobre una precaria situación del actor de ‘House of cards’ llamaron la atención y ahora, él detalla cuál es su situación real.

Por Redacción Vea
23 de noviembre de 2025
Kevin Spacey aclara si es cierto que no tiene casa: “estoy conmovido por su generosidad”
Fotografía por: GUILLAUME HORCAJUELO

Estoy viviendo en hoteles, estoy viviendo en Airbnbs. Voy allí donde está el trabajo. Literalmente no tengo un hogar, eso es lo que intento explicar... Los gastos durante estos últimos siete años han sido astronómicos. He tenido muy pocos ingresos y todo se ha ido en gastos”, explicó Spacey en una entrevista con el diario The Telegraph.

De inmediato, muchas personas se solidarizaron con él, convencidos de que el actor pasa por una difícil situación económica, y le ofrecieron un techo. Recordemos que Spacey no la pasa muy bien desde que vio envuelto en demandas de abuso y acoso sexual.

No obstante, después de días en que la noticia navegó por los medios físicos y digitales, el mismo actor ha salido a aclarar su verdadero panorama.

Hola a todos, generalmente no considero que mi trabajo sea corregir a los medios. Si lo hiciera no tendría tiempo para nada más. Sin embargo, a la luz de artículos recientes que afirman que soy una persona sin hogar, siento la necesidad de responder”, dijo el actor de 66 años de producciones como ‘Belleza americana’ y quien ha sido dos veces ‘oscarizado’.

Kevin Spacey dice que no es un vagabundo sin casa

No a la prensa, sino a las miles de personas que me han ofrecido un lugar donde quedarme durante los últimos días o me han preguntado si estoy bien. Y a todos ustedes, en primer lugar, debo decir que estoy realmente conmovido por su generosidad, punto. Pero creo que sería falso permitirles creer que, en términos coloquiales, soy realmente un vagabundo”, continuó expresando a través de un mensaje en Instagram este domingo 23 de noviembre

En mi conversación conmigo Mick Marron, gran periodista que escribió la historia, cuando comenzó este rumor, le dije que básicamente vivía en hoteles y Airbnb e iba a donde estaba el trabajo, tal como lo hice cuando comencé este negocio. He trabajado casi sin parar durante todo el año y tengo mucho que agradecer“, dijo el actor.

Y como todos sabemos, en realidad hay mucha gente en las calles, con autos malos o en malas situaciones financieras, y mi corazón está con ellos”, mencionó el actor que luego desmintió que estuviera pasándola tan mal

Pero del artículo queda claro que no soy uno de ellos y no estaba tratando de decirlo, así que fue vergonzoso. The Telegraph eligieron socavar el trabajo de sus propios periodistas vendiéndolo con un titular deliberadamente engañoso para conseguir clics. Pero ahora les dejaré volver a sus vidas”, dijo.

“Gracias por cuidarme unos minutos, por tolerarme y por toda la amabilidad que me mostraste. Gracias. Hasta pronto”, añadió.

Vea

Kevin Spacey

House of card

