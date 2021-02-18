La Chilindrina sufrió fuerte caída tras salir del hospital. Esto le pasó

El pasado 20 de agosto, la actriz mexicana María Antonieta de las Nieves fue hospitalizada, debido a quebrantos de salud. Unos días más tarde, trascendió que fue dada de alta, sin embargo las alarmas por su salud continúan, ya que la actriz de 78 años ha mostrado señales de que no está del todo bien desde que estuvo hace varias semanas en Perú. En el país suramericano se vio con problemas para hablar y para su movilización.

“Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”, mencionó en su Instagram De Las Nieves, quien además subió un video indicando que está muy bien y dedicada a pintar y a disfrutar de las cosas que le gustan.

Así fue la caída de María Antonieta de las Nieves

Ahora la famosa Chilindrina vuelve a sufrir un percance en su salud. Un video donde es captada mientras sufre un aparatosa caída en el teatro Insurgentes de Ciudad de México se ha viralizado y nuevamente sus seguidores se preguntan cómo está su salud. En las imágenes, se ve cuando la actriz camina sola por el pasillo del lugar y de repente, pierde el equilibrio o tropieza y se cae sobre la silletería. Ante el hecho dos mujeres acuden en su auxilio y la ayudan a ponerse de pie, al tomarla por los hombros.

Se sabe que María Antonieta estaba allí para disfrutar del musical “Cabaret, La Tía Sandra”, que se encuentra en temporada por estos días en ese teatro.

De momento ni María Antonieta ni ninguno de sus dos hijos, ha mencionado el incidente, pero según algunos medios locales no pasó de ser un simple susto.

María Antonieta de las Nieves regresó a la pantalla en la serie ‘Chespirito’, sin querer queriendo’ sobre la vida del reconocido humorista. En la apuesta, disponible en HBO, la actriz, que se hizo célebre como la Chilindrina, interpreta a la secretaria del Tigre Azcárraga.

Aquí más noticias que son tendencia