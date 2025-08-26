La Chilindrina fue hospitalizada, su hija contó cómo está su salud. ¿Se deteriora?

La salud de María Antonieta de las Nieves, famosa en todo el continente como ‘La Chilindrina’ ha tenidos alarmados a sus seguidores desde hace varias semanas.

Hace menos de un mes la artista viajó con su circo a Perú y fue parte de un homenaje en el programa ‘Todo se filtra’, donde compartió con Paola Montes de Oca, quien le dio vida a la Chilindrina en la serie ‘Chespirito, sin querer queriendo’ y se reportó que Antonieta no solo tuvo problemas para hablar, sino en su desplazamiento.

Ahora, según la revista TvNotas, una amiga de la actriz habría revelado los quebrantos de salud que la llevaron a la clínica el pasado miércoles 20 de agosto. Según la publicación los exámenes arrojaron niveles bajos de sodio.

Dentro de lo reportado por la revista, la artista sigue empeñada en trabajar y mantenerse activa y esto podría estarle acarreando problemas en su salud. Adicionalmente, le afectaría lo que ella diría es la lejanía de sus hijos, quienes prefieren cuidar a sus mascotas que a ella, según la actriz.

“La mujer nunca para, pero el cuerpo ya le está cobrando factura por tanto estrés”, dijo la fuente a la revista azteca.

Al parecer los primeros síntomas se habrían dado en Perú donde ella tuvo inconvenientes para comer, así como en la fluidez del habla. Los síntomas le generaron estrés y depresión y de ahí que la condición de la actriz se tornó más compleja.

“Se le va la onda y se pone agresiva. Por instantes está muy bien y después se altera de la nada”, relató la fuente mencionada por TvNotas que prefirió el anonimato.

“Estoy muy precoupada por mi amiga. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad. Ya había presentado algo así, solo que en esta ocasión fue un poquito más fuerte”, mencionó la fuente referida.

Sobre los días de hospitalización se sabe que ya concluyeron y que María Antonieta, que hzizo un cameo en la serie de HBO, ‘Chespirito, sin querer queriendo’, donde representó a la secretaria de El Tigre Azcárraga, ya regresó a su casa donde está recibiendo atención domiciliaria, por parte de enfermeras.

¿Cómo sigue la salud de María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina?

También trascendió que Verónica, su hija, explicó que en efecto, María Antonieta estuvo en el hospital y ahora está cuidándose en casa.

“A mi mamá se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está, en la casa. Ella está muy bien, gracias por preguntar”, mencionó.

Hay que recordar que adicionalmente, la actriz está diagnosticada con fibromialgia, un síndrome que afecta el sistema nervioso que involucra dolores, fatiga e incomodidad en ciertas posiciones del cuerpo.

La última vez que fue captada en México por los medios, la actriz iba de viaje y se encontraba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), allí se le vio en silla de ruedas. Eso fue a finales de julio.

