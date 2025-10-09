Madre y hermana de B-King hacen fuerte petición: “No hablamos desde la rabia”

Adriana Salazar Cárdenas y Stefanía Agudelo Salazar, la madre y la hermana de Bayron Sánchez, más conocido como B-King emitieron un fuerte comunicado este miércoles 8 de octubre en el que además de hacer una petición puntual para que cesen entrevistas alrededor de su familiar, de parte de personas que no hacían parte de su círculo, anunciaron una solicitud que elevaron a la Fiscalía General.

“En nombre de nuestra familia, y desde lo más profundo de nuestro dolor, queremos agradecer a todas las personas que, desde distintos lugares de Colombia y del mundo, nos han acompañado en este momento tan difícil. Las muestras de afecto y solidaridad que hemos recibido han sido un alivio silencioso en medio de tanto vacío, y nos han recordado que Bayron tocó muchas vidas con su arte, su energía y su esencia humana”, comenzaron escribiendo la madre y la hermana del artista que luego también extendieron su agradecimiento a los medios. “Un agradecimiento a los medios de comunicación que, con sensibilidad y respeto, han informado sobre esta dolorosa pérdida. Sabemos que los medios cumplen un papel importante en la construcción de la memoria colectiva, y por eso confiamos en su responsabilidad ética para tratar estos hechos con la dignidad que merecen quienes ya no pueden defenderse por si mismos”.

Piden que no se ‘instrumentalice’ la muerte de B-King

Luego, se centraron en su solicitud: “Desde esa misma confianza, como madre y como hermana, acudimos a ustedes para pedir de manera respetuosa que no se permita que la memoria de Bayron sea usada como herramienta para intereses ajenos al respeto, la verdad o el duelo. Algunas entrevistas recientes, difundidas ampliamente, han sido muy difíciles de ver para nosotras, especialmente cuando se presentan afirmaciones que desdibujan quién fue Bayron en vida o que buscan visibilidad personal instrumentalizando la noticia de su muerte. Sabemos que quienes lo acompañaron de verdad en sus últimos momentos conocen la persona que era: noble, resiliente, auténtica. Por eso nos duele ver cómo, desde vínculos ya lejanos, algunos intentan apropiarse de su historia para contarla desde miradas ajenas a su presente”, puntualizaron las dos mujeres que están en Medellín acompañándose.

“También queremos compartir que, el día de hoy, presentamos una solicitud formal ante la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de conocer si existen investigaciones en curso en Colombia relacionadas con los hechos que rodearon su fallecimiento. Somos conscientes de que, a nivel mediático y en la opinión pública, se han planteado distintas versiones e hipótesis sobre lo ocurrido. Por ello, consideramos que debe ser exclusivamente la Fiscalía, en ejercicio de sus funciones legales, quien adelante las verificaciones necesarias y determine la verdad de los hechos. Como familia, confiamos en las instituciones y esperamos que este proceso permita esclarecer de manera transparente y definitiva lo sucedido”.

AL final, recalcaron que en ellas no hay rabia y solo desean respeto y justicia.“Hoy no hablamos desde la rabia, sino desde el dolor de una pérdida irreparable. Y lo único que pedimos es respeto, verdad y justicia. Que la memoria de Bayron no se convierta en un espacio de lucro mediático ni de falsos relatos, sino en una oportunidad de defender la dignidad de quien ya no está para hacerlo por sí mismo. Gracias por escucharnos. Gracias por acompañarnos”, puntualizaron.

¿Cómo murió B-King?

B-King desapareció, junto a su compañero el DJ Regio Clown, el pasado 16 de septiembre, día y medio después de haber dado un concierto en México. Las autoridades confirmaron que fueron asesinados a unos 50 kilómetros de donde se les perdió el rastro y al parecer, sus muertes están relacionadas con ajustes de cuentas y temas relacionados con el narcotráfico. Su madre y su hermana viajaron hasta el país centroamericano para identificar a su familiar, quien había sido descuartizado.

