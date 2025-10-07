Documental de Debanhi Escobar en HBO: ¿Quién mató a la joven?

En abril del 2022 el mundo se estremeció tras la desaparición de una joven estudiante de derecho en Nuevo León, Monterrey. Debanhi Escobar salió de su casa ubicada en la Colonia La Enramada para ir a una fiesta con dos de sus amigas en Escobedo, pero decidió salir antes y se fue en un carro de la aplicación Didi.

Al parecer, el conductor habría tenido un comportamiento inapropiado y ella habría abandonado el vehículo. Se quedó en la carretera y allí se captó la última imagen, donde se vio con vida la joven, misma que le dio la vuelta al mundo cuando se supo de su desaparición.

La foto la tomó el conductor del carro con su celular, quien siempre mencionó que ella descendió del vehículo en un ataque de furia. Ha negado haberse sobrepasado con Escobar.

El padre de la joven, Mario Escobar, aseguró que las autoridades están revisando al menos 15 videos, y que con esta información se intensificó la búsqueda de su hija. Fotografía por: Instagram debanhi.escobar

Trece días después, el cuerpo sin vida y en descomposición de Debanhi fue hallado en una cisterna abandonada en un hotel de carretera, cerca de donde fue captada por última vez. De momento, no hay detenidos por el caso, que ha dejado en evidencia fallas en el sistema judicial, mientras la familia de la joven lucha por mantener el caso en vigencia y que las autoridades determinen que se trató de un feminicidio y no un accidente como se dijo en principio.

El documental recién estrenado de HBO ¿Quién mató a nuestra hija? sigue con testimonios de quienes la vieron, sus conocidos, familiares y algunos voceros de la autoridades así como expertos, que en realidad, a tres años no hay conclusiones determinantes, mientras sus padres, Dolores y Mario Escobar, quienes aparecen en el mismo, continúan exigiendo justicia.

El estreno relata toda la cronología de su desaparición y muestra las inconsistencias en la investigación del crimen.

De acuerdo con Cecilia Abraham, directora de Unscripted Latam en Warner Bros. Discovery, la historia muestra a la joven como “bandera de una problemática” social que debe tratarse con empatía y respeto. “Eso nos guía, en general, a dirigir un documental que esté contado por sus protagonistas, que en este caso es la valentía de Mario y de Dolores [...] Nuestra prioridad era que se conozca de Debanhi en profundidad”, según declaraciones a Imagen Noticias, medio mexicano.

Debanhi Escobar habría estado secuestrada durante días

La serie de cuatro episodios ha dejado al descubierto nuevas e importantes pistas del caso. Una de ellas el último audio que la víctima envió a un amigo suyo desde la fiesta donde evidencia que estaba en alerta y se sentía de alguna manera en peligro. Se sabe que en dicha fiesta hubo una discusión. La discusión no ha sido tenida en cuenta en la investigación oficial.

La serie estrenada el 18 de septiembre y que semana a semana ha lanzado un nuevo capítulo también revela que la joven, según su padre y con base en investigaciones y exámenes forenses, que parecen haber sido ignorados por las autoridades estuvo varios días secuestrada, unos cinco, antes de que su cuerpo fuera hallado. Eso se narra en el episodio tres.

En el material los padres de Debanhi repasan que aquella madrugada de 9 de abril, y cuentan, según los videos rescatados, que su hija una vez sale del Didi en mitad de la noche, va a una garita de seguridad de la empresa de transporte Alcosa, ubicada en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Al material, le faltarían 13 minutos, por lo que no se sabe qué pasó posteriormente.

Hay que decir que cuando el cuerpo de la joven fue hallado sin vida el 21 de abril de 2022, las autoridades mencionaron que se había tratado de un accidente. Posteriormente hubo una segunda autopsia que reveló que fue por asfixia.

“Nosotros tenemos varias hipótesis que podemos aportar a la investigación, pero si yo las aporto en este momento no me sirven de nada porque no está terminado un protocolo que hay que seguir”, dijo el padre de la joven cuando se estrenó la serie.

“Queremos justicia y agradecemos la oportunidad que nos da HBO Max en esta investigación periodística, que han sido muy respetuosos, para que no le vuelva a pasar a ninguna mujer o a ningún otro hombre en nuestro México de impunidad”, mencionó.

Los padres tienen una cuenta de Instagram donde permanentemente recuerdan que el caso no ha tenido justicia y ahora promueven la serie de HBO para que las autoridades retomen investigaciones.

