Murió el presentador Emilio Sueños. Se habría excedido en suplementos

El modelo y presentador venezolano Emilio García había llegado hace unos años a Ecuador, donde rápidamente se posicionó e el entretenimiento de ese país. Conocido como Emilio Sueños fue conductor de programas de variedades como Agárrate de Telepremier, al tiempo que fundó su propia agencia de modelaje, que organizaba desfiles de modas y preparaba a nuevos talentos en las pasarelas.

Según mencionó su exjefe Andrés Villaba, el también activista LGBTIQ se preparaba para un concurso de fisicoculturismo. Sin embargo hace un par de semanas, Emilio comenzó a sufrir quebrantos de salud que lo llevaron a aplazar algunos de sus compromisos con su academia, como. Fue así como el pasado 19 de septiembre publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que mencionó: “Por tema de salud (no me he sentido bien), el ensayo de mañana sábado que para el siguiente sábado. Misma hora y mismo lugar”. No obstante el sábado siguiente que fue 27 el modelo seguía indispuesto.

El miércoles 1 de octubre fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Guasmo Sur, en Guayaquil, Ecuador y este domingo 5 de octubre murió de una falla cardíaca.

¿Qué le pasó a Emilio Sueños? “No podía respirar”

La noticia, que fue confirmada por medios ecuatorianos como Ecuavisa, Expreso y El Telégrafo, sorprendió a sus seguidores y al mundo artístico de ese país. El también llamado ‘Ken venezolano’ tenía 41 años, y al parecer, según información dada por su mejor amiga Ivanna Melgar había consumido testosterona en exceso. “Llevaba aplicándose testosterona desde hace dos o tres meses con el objetivo de verse más masculino”, mencionó la fuente al medio Extra de ese país.

“De un momento a otro empezó a toser y a no pode respirar. Él me mandaba audios diciendo que no era una gripe, sino que simplemente no podía respirar". Según esa misma información, los síntomas “empeoraron rápidamente“ y por ello, terminó consultando con el cardiólogo. “Quien descubrió que su corazón estaba agrandado e hinchada por el exceso de testosterona”. Melgar detalló que la salud de su amigo se agravó, ya que él se inyectaba la hormona en el brazo y o en los glúteos, debido a que en esa zona tenia biopolímeros. “Su organismo no resistió, el corazón no aguantó y también le afectó el pulmón. Le hacían transfusiones de sangre, pero se volvía agua. Intentaban sacar la hormona del cuerpo, pero no se pudo”, detalló Ivanna.

Varios medios locales indicaron que además de la testosterona consumió suplementos en exceso, con el fin de aumentar la masa muscular.

Emilio Sueños se sometió a varias cirugías para lucir bien en pantalla

Emilio había comentado en entrevistas y en sus redes sociales que la televisión había sido un sueño para él. Y siempre procuró lucir bien.

“Siempre se preocupó por lucir bien. Iba al gimnasio porque estaba preparando su cuerpo para participar en un concurso de fisicoculturismo. Sé que tomó ciertos productos que le afectaron la parte respiratoria. Lo llevaron a una casa de salud hace algunos días y falleció hoy por un infarto”, lamentó Andrés Villalva, su exjefe.

Sobre el funeral del modelo no se sabe cuándo será ni dónde, ya que no tenia familia en Ecuador. “Sus parientes viven en Venezuela, aquí solo tenía amigos. Aún no se sabe si sus restos descansarán en Ecuador o se los lleven a Venezuela”, puntualizó Villalba.

A lo largo de su vida, Emilio Sueños se sometió a varias cirugías estéticas en el rostro y el cuerpo, que incluyeron rinoplastias, marcación abdominal, aumento de glúteos, simetrización de labios y arreglos dentales completaron su transformación. “Era flaco, la nariz demasiado ancha, los labios enormes (lo comparaban con un payaso) y le faltaba un diente, condición que heredó de su madre”, dijo Villaba sobre Emilio, quien fue víctima de bullying.

“Vengo de una familia humilde, pero me preparé. Siempre soñé con estar en pantalla, estudié teatro y comunicación. La perseverancia es fundamental”, comentó en una entrevista el fallecido modelo, sobre su trayectoria.

