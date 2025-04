Mafe Méndez vivió alarmante momento: “Dios me salvó de la muerte”

En las últimas horas, Mafe Méndez, una reconocida influenciadora colombiana, quien tiene 3,9 millones de seguidores en Instagram, dio a conocer una angustiosa situación que vivió al salir de los Premios Nuestra Tierra.

¿Qué le pasó a Mafe Méndez?

En medio de las lágrimas, la influencer aseguró que, por un momento, pensó que su vida corría peligro. “Quiero hablar con ustedes y contarles una experiencia que viví anoche muy fuerte y cuál es el fin de todo esto. Una vez más Dios estuvo conmigo, y me cubrió, y me salvó de la muerte, le ganó a la oscuridad”, dijo.

Enseguida, un poco más calmada, relató lo que ocurrió. “Después de los premios, un grupo de amigos y yo nos fuimos a celebrar. Estábamos brindando, y en el momento en el que chocamos las copas, o sea fue muy duro, yo escucho ese sonido y me tomó el shot. Inmediatamente, siento cómo algo atraviesa mi garganta y no puedo pasar saliva. Yo en ese momento dije, ‘Dios mío tengo que estar quieta, porque donde hayan sido vidrios, y eso me haya cortado por dentro, me da una hemorragia y me muero’”, relató

Su grupo de amigos estaba muy preocupado. Mientras lograba llegar al baño para ver qué le había ocurrido, sentía que se estaba quedando sin respiración: “en el camino, ante todo, trataba de ser una dama, porque estaba con mi vestido, regia cómo me vieron y no tenía por qué hacer show en el lugar. Yo sentía que el cuerpo, la vista, el olfato, como la saliva, al no poder pasar, no podía respirar, la desesperación como que todo se juntó”, agregó.

Finalmente, después de varios minutos, la influenciadora pudo botar lo que tenía en su garganta, dándole un gran alivio: “llego al baño y vomité sangre con flemas y el cosito de seguridad de plástico de la botella”, dijo. En otra historia que publicó en su Instagram, mostró, por medio de una foto, la imagen de lo que tenía en su garganta.

Mafe Méndez responde a críticas

Afortunadamente, el hecho no pasó a mayores; sin embargo, algunos internautas le dejaron fuertes críticas por haberse mostrado llorando: “a mi amiga famosa le pasó lo mismo y no hizo videos llorando si no que se lo sacó con el dedo luego fuimos a pelear con los de seguridad por no ayudarnos en un momento tan delicado”, “te quedó pequeña la rosa de Guadalupe”, “cómo hacen para grabarse llorando”, “se estaba muriendo, pero andaba muy regia con su vestido y no podía hacer show”, escribieron.

Para contestar los malos comentarios, Mafe explicó que, por su condición de salud, era peligroso lo que le estaba ocurriendo: “Para los que no me conocen, tengo una enfermedad llamada Purpura Trombocitopenica Idiopatica, cualquier cortadura para mí es muy grave, ya que se hacen hemorragias y derrames muy rápido y fácil, haberme tragado eso implicada un sangrado interno y la historia hubiera sido muy diferente… empatía por favor a los que no me conocen, no lo tienen que hacer, solo respeten a los demás, estoy compartiendo algo con mi gente, mi comunidad, les cuento lo bueno y lo malo”.