Lincoln Palomeque publicó inesperado mensaje: “el problema no son los demás”

Tras su separación de Carolina Cruz, en el 2022, la vida sentimental de Lincoln Palomeque ha sido de gran interés para sus seguidores y para el entretenimiento en Colombia. El actor, quien participó en Café, con aroma de mujer, Perfil falso, entre otras producciones, no se ha mostrado públicamente en una nueva relación; sin embargo, en varias oportunidades se ha especulado que no estaría solo.

En su cuenta de Instagram, donde tiene 4,4 millones de seguidores, el artista publica algunos detalles de su vida profesional y uno que otro de su vida personal, pues ha optado por ser más reservado en esta área.

¿Qué pasó con Lincoln Palomeque?

Recientemente, el actor, quien sostiene una buena relación con Carolina Cruz por el bienestar de sus hijos, hizo una publicación en sus historias de Instagram que generó curiosidad entre sus fanáticos.

Allí, Palomeque escribió: “cada vez lo entiendo más, el problema no son los demás, el problema está en uno cuando acepta estar en donde uno sabe que no es, aplica para negocios, amistades y relaciones. La intuición es clave. ¿Qué dicen?”. Aunque no especificó si el mensaje iba dirigido para alguien en especial, los internautas comenzaron a dejar sus opiniones al respecto.

El actor de ‘Perfil falso’ generó curiosidad por la reflexión que hizo en sus redes sociales. Fotografía por: Instagram

Lincoln Palomeque y Carolina Cruz, juntos en el cumpleaños de su hijo

El pasado 20 de marzo, Palomeque cumplió años. La presentadora de Día a Día no dudó en felicitarlo por medio de un mensaje que posteó en sus redes sociales: “Feliz cumpleaños. Dios te bendiga y te llene de mucha vida para seguir disfrutando de estos gordos que tanto te aman y necesitan”.

Asimismo, el 8 de abril Carolina publicó un reel de imágenes celebrando el cumpleaños de Matías, su hijo mayor. Allí, se observa que Lincoln estuvo presente, como lo ha hecho desde que se separaron. El actor y la presentadora han compartido fechas especiales como una familia unida. En varias oportunidades, Cruz ha asegurado que, pese a que ya no tienen una relación sentimental, son muy buenos amigos. Así lo han demostrado varias veces.

Sus seguidores han elogiado la forma en que han llevado la separación: “Que buen ejemplo de padres presentes, los admiro mucho, felicidades”, “¿no han pensado en volver?Se ven muy lindos los 4”, “aplausos y de pie...para la relación de ambos como padres”, “se ven hermosos los cuatro juntos”, “ellos lo entendieron todo”.