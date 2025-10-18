Marcos Witt conmovió, oró, cantó y bailó en Bogotá: “¡cómo amo esta tierra!”

Aunque el concierto de la noche del 16 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá era de Marcos Witt, quien se presentó con algunos de los artistas cristianos con los que realizó su más reciente producción ‘Legado’, al comenzar el recital hubo algo claro entre los intérpretes y el público: se levantaría un solo nombre, el de Jesús. Y es que a diferencia de los demás géneros, en el góspel el artista se convierte en un instrumento de alabanza y adoración para los cristianos que acuden a entonar cánticos e himnos.

A lo largo de su presentación, Marcos expresó su admiración y amor por el país y su entusiasmo al cantar frente al público bogotano: “No saben como me alegra estar en Bogotá. De mis favorito lugares favoritos en América Latina…”.

Luego, confesó que había muchas cosas en la ciudad que le gustaban pero una en particular: “tan pronto me bajo de un avión cuando aterrizo (pregunto) ¿dónde hay un ajiaco? Qué regalo nos han hecho con su comida colombiana”. El artista incluso bromeó con su figura: “Tengo un amigo que dice que mi templo de Espíritu Santo ya parece catedral”, así, entre bromas, canciones y versículos, el mexicano de 63 años hizo un recorrido por todo su repertorio incluyendo temas que tiene más de 40 años.

Enciende una luz, Sana nuestra Tierra, Poderoso, Te busco o clásicas como Yo tengo un amigo y Alabaré sonaron en el recinto capitalino.

“Otra cosa que amo de Colombia, son los colombianos... cómo amo esta tierra…“, mencionó Witt que también bromeó sobre la congestión vehicular de la ciudad: ”Hay algo de Bogotá que no me cae tan bien que es el tráfico… Que el señor los bendiga de todas maneras“, dijo.

Sebastian Caicedo estuvo en concierto de Marcos Witt

Dentro de los artistas que compartieron escenario con el laureado cantante que además es productor y pastor estuvieron el dúo Ecco, Saraí Rivera y Factor de Cambio. Temas como Dios imparable, Cuán bello es el Señor y Renuévame generaron lagrimas en los asistentes que levantaron las manos y cerraron los ojos en lo que se convirtió en un enorme servicio, como los que se viven actualmente en las multitudinarias iglesias.

El actor caleño Sebastián Caicedo también estuvo en la tarima de Witt, no cantó pero sí habló de Jesús, la luz del mundo, la recién estrenada película cristiana de Canzion Films, compañía de Marcos Witt, donde el actor colombiano hace la voz de Pedro.

En otro momento del concierto, Witt pidió que los artistas del público se levantaran y oró por ellos. También clamó por Colombia, por Bogotá y por el continente en general. Al final un público que lo ovacionó por un show que congregó jóvenes, adultos e incluso algunos adultos mayores.

