Murió actriz mexicana Ariadnalí de la Peña. Tenía 38 años

En agosto de 2021, la actriz mexicana Ariadnalí de la Peña dio a conocer por medio de su cuenta de Facebook que había sido diagnosticada con cáncer y por ello,comenzaría un tratamiento en el Instituto Nacional de Cancerología de México. El mal había aparecido en el colon.

Ariadnalí de la Peña había vencido el cáncer

La actriz se había mostrado entusiasta frente al futuro. “Sí, a veces tengo días malos, otros muy buenos, pero ahí la llevo”, mencionó. En septiembre siguiente, 2022, había usado sus redes para comunicar que estaba libre del mal y lo que seguía en su vida eran quimioterapias preventivas “para que no se reactive con los años”.

Fue así como en diciembre anunció que finalmente estaba en remisión, tras una cirugía.

Ahora se confirma que la actriz falleció el pasado 18 de septiembre, no obstante, aún no ha trascendido la causa de su fallecimiento, aunque algunos medios aztecas aseguran que el mal volvió de forma más agresiva y cobró su vida.

¿Quién era Ariadnalí de la Peña?

La actriz nacida en Mexicali participó La gran seducción, Fear The Walking Dead y Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades. Recibió formación artística en la Facultad de Artes de Baja California. El Centro Cultural Helénico que dio a conocer su muerte, indicó: “Su partida temprana nos recuerda que el arte –como la vida– es fugaz, pero también eterno cuando deja huella… Ariadnalí amó el teatro hasta el último aliento, y desde ahí nos deja un eco que perdurará en cada función, en cada risa, en cada silencio”, puntualizó el comunicado.

EN su última publicación en redes sociales, Ariadnalí se vio tranquila y celebró un cierre de temporada teatral al que acudió. “Dump de Si estás leyendo esto es porque sobreviviste y su bello cierre de temporada entre otros momentos que se cuelan en nuestra memoria y corazón.Gracias por ser parte.Nos estamos viendo pronto”.

Aquí más noticias que son tendencia