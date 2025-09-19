¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Cerrar

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Lo Último

Murió el cantante argentino Yaco Monti: “Se va el más grande”

El cantante argentino, intérprete de éxitos como ‘Siempre te recordaré’, ‘Un dolor de adiós’ y ‘Te quiero, Te quiero’, entre otras, falleció este jueves tras batallar con una dura enfermedad. Uno de sus hijos confirmó la noticia.

Por Redacción Vea
19 de septiembre de 2025
Murió el cantante argentino Yaco Monti: “Se va el más grande”
Fotografía por: Instagram

La voz del argentino Yaco Monti marcó una generación en la música balada de todo el continente. La canción ‘Siempre te recordaré’, conocida también como ‘¿Qué tienen tus ojos?’ lo lanzó a la fama en la década del 60 y su estilo recorrió todo la región, reconociéndolo como uno de los artistas más románticos de todos los tiempos.

Yaco, cuyo nombre de pila era Julio César Eugenio, nació el 18 de diciembre de 1944 en Mercedes, San Luis y aunque desde niño su padre le enseñó a tocar guitarra, la primera opción profesional que tuvo fue la carrera militar; luego, estudiaría para electricista, pero entrar a el concurso Festival Internacional de la Canción Parque del Plata, en Uruguay, cambiaría su vida para siempre.

Monti, quien estaba retirado de los grandes escenarios hace más de una década, falleció este jueves 18 de septiembre, luego de luchar contra una enfermedad. Tenía 80 años.

Vínculos relacionados

Reconocido actor de ‘Grey’s Anatomy’ murió en trágico accidente. Esto se sabe
Murió el actor Robert Redford a los 89 años
Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

Hijos de Yaco Monti despiden a su padre

Fue uno de sus hijos, Jonathan, también cantante, quien dio a conocer la noticia en las redes sociales. “Con una pena inmensa tengo que anunciar la partida de mi padre. ¡Se va el más grande! Padre, hermano y amigo, hasta siempre, viejo querido”.

Viejo querido, te vas de gira y me dejas el alma llena de música. Te amaré hasta el último latido. Gracias por tanta belleza estos años a tu lado, te amo”, escribió Facundo otro de sus hijos, también músico, en su Instagram.

El artista, que optó por llamarse Yaco, después de ver en la Biblia este nombre y Monti por el apellido de su madre, inmortalizó temas como: ‘Siempre te recordaré’, ‘Volveré a San Luis, ‘Un dolor de adiós’ y ‘La Nave del olvido’. Monti también fue actor de películas como ‘Escala musical’ y ‘Escándalo en la familia’.

Video Thumbnail

El intérprete será despedido este viernes en la calle O’ Higgins 2842 en la zona de Belgrano, de Buenos Aires.

Aquí más noticias que son tendencia

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Yaco Monti

Nombre verdadero Yaco Monti

Murió Yaco Monti

Canciones Yaco Monti

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar