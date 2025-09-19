Murió el cantante argentino Yaco Monti: “Se va el más grande”

La voz del argentino Yaco Monti marcó una generación en la música balada de todo el continente. La canción ‘Siempre te recordaré’, conocida también como ‘¿Qué tienen tus ojos?’ lo lanzó a la fama en la década del 60 y su estilo recorrió todo la región, reconociéndolo como uno de los artistas más románticos de todos los tiempos.

Yaco, cuyo nombre de pila era Julio César Eugenio, nació el 18 de diciembre de 1944 en Mercedes, San Luis y aunque desde niño su padre le enseñó a tocar guitarra, la primera opción profesional que tuvo fue la carrera militar; luego, estudiaría para electricista, pero entrar a el concurso Festival Internacional de la Canción Parque del Plata, en Uruguay, cambiaría su vida para siempre.

Monti, quien estaba retirado de los grandes escenarios hace más de una década, falleció este jueves 18 de septiembre, luego de luchar contra una enfermedad. Tenía 80 años.

Hijos de Yaco Monti despiden a su padre

Fue uno de sus hijos, Jonathan, también cantante, quien dio a conocer la noticia en las redes sociales. “Con una pena inmensa tengo que anunciar la partida de mi padre. ¡Se va el más grande! Padre, hermano y amigo, hasta siempre, viejo querido”.

“Viejo querido, te vas de gira y me dejas el alma llena de música. Te amaré hasta el último latido. Gracias por tanta belleza estos años a tu lado, te amo”, escribió Facundo otro de sus hijos, también músico, en su Instagram.

El artista, que optó por llamarse Yaco, después de ver en la Biblia este nombre y Monti por el apellido de su madre, inmortalizó temas como: ‘Siempre te recordaré’, ‘Volveré a San Luis, ‘Un dolor de adiós’ y ‘La Nave del olvido’. Monti también fue actor de películas como ‘Escala musical’ y ‘Escándalo en la familia’.

El intérprete será despedido este viernes en la calle O’ Higgins 2842 en la zona de Belgrano, de Buenos Aires.

Aquí más noticias que son tendencia