Murió Conrado Osorio, actor de Padres e hijos. Tenía 49 años: “Que se haga tu voluntad”

Fue el periodista deportivo Jhon Jairo Osorio, quien confirmó mediante las redes sociales, que su hermano, el actor Conrado Osorio, falleció este jueves 27 de noviembre.

“Te voy a extrañar, per sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente. Buen viaje. Me siento orgulloso de ti, de tus películas, de tus terquedades, de tus regaños y de tus enseñanzas. La diste toda. En algún momento seguiremos las conversaciones de hospital… ¡Te quedé debiendo varios cuentos! Te amo, hermano”, escribió el hermano de Conrado Osorio, el actor a quien vimos en producciones como ‘Padres e hijos’, ‘Los canarios’, ‘La fea más bella’ y ‘La viuda negra’.

Conrado había celebrado hace algo más de un mes, exactamente el 25 de octubre, el que fue su último cumpleaños y dejó constancia de ello en sus redes sociales. La celebración con torta y globos, en medio de familiares y amigos fue en la habitación del centro Oncológico de Antioquia, donde recibía el tratamiento contra el cáncer que le fue detectado en el 2024.

Recordemos que en septiembre pasado, Conrado reapareció en sus redes donde dio un diagnóstico desalentador sobre su salud. Mencionó que el cáncer de colon había hecho metástasis en el cuello y debía someterse a radioterapia. Se mostró confiado y dispuesto a lo que Dios tuviera para él. Tras esa noticia, semanas después celebró sus 49 años.

“En este día que está terminando solo quiero decir: DIOS GRACIASSSSS Por tanto por estos años de vida, por mi Familia y Amigos por tantas personas regalándome una oración por mi recuperación; se siente bonito y llena el alma. DIOS PADRE que se haga tu voluntad", escribió Conrado en la publicación de Instagram que se constituye en la última que hizo.

Este jueves 27, durante el inicio de la transmisión del programa radial Blog Deportivo, Javier Hernández Bonnet envió un mensaje de solidaridad a la familia, pues el periodista deportivo Jhon Jaime Osorio, de ese espacio, es hermano de Conrado y no estuvo en el programa por esta situación.

¿Qué le pasó a Conrado Osorio?

Además de batallar contra el cáncer de colon desde el 2024, y recibir radioterapia por la metástasis que surgió en el cuello, Osorio también reveló que tuvo inconvenientes con los riñones, pues a raíz de sus hospitalizaciones supo que toda la vida había vivido con un solo riñón en funcionamiento y este estuvo en peligro, por lo cual le practicaron una nefrostomía. En adelante, Osorio tendría que estar en control cada tres meses.

