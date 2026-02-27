Murió Neil Sedaka, ícono del pop y el rock and roll. Tenía 86 años

“Nuestra familia está devastada por el fallecimiento repentino de nuestro querido esposo, padre y abuelo, Neil Sedaka. Una verdadera leyenda del rock n’ roll, una inspiración para millones, pero lo más importante, al menos para aquellos de nosotros que tuvimos la suerte de conocerlo, un ser humano increíble que será profundamente extrañado”, dijeron los familiares del cantante a través de un comunicado publicado en redes sociales.

Hasta el momento, se desconocen los motivos de su deceso. Sin embargo, sus fanáticos han lamentado su partida: “Mi familia lo adoraba. Que descanse en paz”, “lo siento muchísimo. Que su recuerdo sea siempre una bendición”, “Neil Sedaka no solo fue una leyenda del rock and roll, sino que fue la banda sonora de generaciones”, “esta es la noticia más triste. Le envío todo el amor del mundo a su familia”.

¿Quién era Neil Sedaka?

Neil Sedaka fue un cantante, compositor y pianista estadounidense, nacido el 13 de marzo de 1939 en Brooklyn, Nueva York. Se convirtió en una de las grandes leyendas del pop durante las décadas de 1950, 1960 y 1970, y fue famoso por su estilo melódico, romántico y muy pegajoso. Desde muy temprana edad, demostró su talento musical. Estudió en la escuela Juilliard y comenzó su carrera como parte del grupo The Tokens, conocidos por su famoso tema The Lion Sleeps Tonight. Sin embargo, fue a finales de los años 50 cuando realmente alcanzó la fama como solista.

Entre sus temas más conocidos están: Oh! Carol, Calendar Girl, Breaking Up Is Hard to Do, Happy Birthday, Sweet Sixteen y Laughter in the Rain. Además, fue considerado uno de los compositores más prolíficos del pop clásico. Vendió millones de discos y varios artistas versionaron sus canciones. Su estilo dejó una huella imborrable en las generaciones posteriores de cantantes y compositores.