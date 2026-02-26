Murió Jordan James Parke, el influencer que quería parecerse a Kim Kardashian

Las redes sociales están de luto, tras confirmarse la muerte de Jordan James Parke, un influencer británico apodado como el “rey de los labios” o “Ken Kardashian”, por su obsesión de parecerse a la famosa empresaria y modelo. La noticia fue confirmada por su hermana, Sharnelle Parke, quien compartió un mensaje en redes sociales:

“Nuestro hermoso, divertido y maravilloso Jordan James Parke falleció el miércoles 18 de febrero de 2026. Como familia estamos entumecidos, en shock y con el corazón roto. Habrá algunos mensajes crueles que se publiquen en torno a esta devastadora noticia… pero, por favor, si conocieron a Jordan, sabrán que nada de lo que se diga es cierto. Manténganlo en su corazón”.

¿Qué pasó con el influencer Jordan James Parke?

El creador de contenido tenía 34 años. Según lo que han informado los medios locales, el cuerpo de Parke fue hallado en un complejo residencial en Londres. La Policía Metropolitana confirmó que recibió el aviso y que se ha iniciado una investigación para aclarar las circunstancias de su fallecimiento. Las autoridades han calificado el caso como “inexplicable”, un término que se utiliza cuando la causa de muerte no es clara de inmediato y se necesitan estudios forenses adicionales. Sin embargo, señalaron que, por el momento, no hay indicios de criminalidad.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

“Su muerte se considera inexplicable y se está llevando a cabo una investigación para determinar todas las circunstancias. Sin embargo, los oficiales están revisando información que sugiere que la víctima podría haberse sometido a un procedimiento cosmético antes de su muerte”, comunicó la policía.

¿Quién era Jordan James Parke?

Jordan James Parke se hizo famoso a nivel internacional hace más de diez años gracias a su impresionante transformación física. Originario del Reino Unido, comenzó a aparecer en medios y programas de televisión después de revelar que había gastado miles de dólares en procedimientos estéticos para intentar imitar los rasgos faciales de la empresaria y estrella de reality Kim Kardashian.

Se realizó desde rellenos faciales y bótox hasta contornos mandibulares y procedimientos dentales, entre otros. Parke decía que se sentía inspirado por la imagen pública de Kardashian y que su transformación era una forma de expresión personal. La prensa británica lo apodó el “Ken Kardashian”, haciendo referencia al famoso muñeco Ken y su búsqueda de una apariencia estilizada y mediática.

Los fanáticos del influencer han dejado sus comentarios lamentando su pronta e inesperada partida: “Estoy en shock total, Jordan. Gracias por los recuerdos y las risas”, “Estoy totalmente en shock. Era la persona más dulce, encantadora, amable, de alma noble. Es un ángel en el cielo que nos cuida”, “el mundo ha perdido un ícono”, “estoy muy triste porque te hayas ido”.