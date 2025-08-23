Tragedia en ‘Emily en París’: murió Diego Borella en pleno rodaje ¿qué le pasó?

La producción de la serie de Netflix, Emily en París atraviesa por un momento complejo, ya que debió detener las grabaciones de la quinta temporada que se estaban realizando en Venecia, debido a una tragedia inesperada.

Según lo que trascendió en medios locales, el artista y asistente de dirección de la ficción, el italiano Diego Borella, de 47 años, se desplomó en pleno rodaje, este jueves 21 de agosto en la noche. El momento causó bastante conmoción en el lugar.

¿Qué le pasó a Diego Borella de ‘Emily en París’?

Se informó que los servicios de emergencia fueron convocados de inmediato en el Hotel Danieli, uno de los más emblemáticos de la ciudad, hacia las 7 de la noche. Sin embargo, cuando llegaron los paramédicos no pudieron hacer mucho por Borella, quien estaba sin signo vitales.

Al parecer, el también guionista habría sufrido un infarto cardíaco fulminante. Según medios italianos como La Repubblica, Diego fue declarado muerte en ese mismo lugar, media hora más tarde de que se hubiera desplomó mientras se montaba una escena en el set natural.

El hotel sirve de escenario para algunas de las secuencias de la exitosa serie, que es estelarizada por Lily Collins y que estrenará la segunda parte de este quinta temproada el 18 de diciembre de 2025. La producción es una creación de Darren Star, el mismo de Beverly Hills 90210, Melrose Place y Sex and the City, entre otras.

Un portavoz de Paramount Television Studios confirmó la inesperada muerte a People: “Estamos profundamente tristes por la repentina partida de un miembro de la familia de producción de Emily en Paris. Nuestros corazones están con la familia y los seres queridos del individuo en este momento increíblemente difícil”.

Il Messaggero publicó que la pausa del rodaje de la serie será hasta este sábado 23 de agosto cuando se espera retomar las grabaciones.

¿Quién era Diego Borella?

El asistente de dirección de ‘Emily en París’ había estudiado cine y televisión en varias ciudades como Roma, Londres y Nueva York. Había nacido en Venecia, hace 7 años, y combinaba su trabajo en producción con la pintura, el diseño, la fotografía, la escritura y en general, las artes.

El director Mattia Berto, de la serie de Netflix, indicó: “Tengo buenos recuerdos de Diego; era un chico guapo, elegante y con mucho estilo (…) La suya es una vida joven truncada, por lo que no hay muchas palabras. Solo una gran tristeza”.

