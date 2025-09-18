Reconocido actor de ‘Grey’s Anatomy’ murió en trágico accidente. Esto se sabe

“La pasión de Brad por las artes y las personas que la respaldaban era inigualable. Vivió su misión de mantener con vida la creatividad, y su legado continuará a través de Dream Loud Official”, dijo el publicista Paul Christensen, quien confirmó la noticia de la muerte del actor Brad Everett Young.

¿Cómo murió Brad Everett Young, de ‘Grey’s Anatomy’?

De acuerdo con The Hollywood Reporter, luego que el actor hubiera visto una película, salió en su auto por la autopista 134 el pasado domingo por la noche cuando fue impactado por otro vehículo que iba en dirección contraria. Desafortunadamente, el histrión murió en el lugar, mientras que el conductor del otro automóvil sobrevivió y fue trasladado a un hospital.

Su repentina muerte ha dejado una huella profunda tanto en la industria como en sus seguidores alrededor del mundo. Colegas y amigos lo recuerdan como un profesional apasionado, creativo y con un fuerte compromiso social.

“Fue una de las personas más amables y generosas que he conocido”, dijo Parry Shen, actor de Urgencias. En redes sociales, los internautas y seguidores del actor también han dejado sus mensajes lamentando su repentida partida.

“Con profunda tristeza nos enteramos del fallecimiento de Brad Everett Young. Brad falleció el domingo por la noche tras un accidente automovilístico. ¡Era tan amable! Siempre será recordado por su trabajo como fotógrafo de eventos para todas las estrellas y su trabajo como actor y guionista.

Deeply saddened to hear of the passing of Brad Everett Young Brad passed away Sunday night following a automobile accident he was so nice! He will forever be remembered for his work as event photographer for all the stars and his work as an actor and screenwriter #BradEYoung pic.twitter.com/fzXgKE5dYp — SoapOperaAddict (@AngelaJ7570889) September 17, 2025

¿Quién era Brad Everett Young?

Brad Everett Young fue un actor y fotógrafo estadounidense. Comenzó su carrera como actor en los 90, apareciendo en series populares como Boy Meets World, Felicity, Grey’s Anatomy y Numb3rs. También tuvo papeles en películas como Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Charlie’s Angels, ‘Love & Basketball, Jurassic Park III, I Love You, Man y The Artist.

Fue fundador del proyecto Dream Loud Official, con el que se dedicó a apoyar y dar visibilidad a talentos emergentes. Combinó su amor por el arte con un firme compromiso hacia la educación artística y la preservación de programas de arte en las escuelas. Su trabajo, que se caracterizó por un estilo vibrante y lleno de energía, logró un lugar destacado en la fotografía de Hollywood, capturando a importantes figuras.