Murió el hijo de Tina Turner a los 67 años. Sufrió una insuficiencia renal

“Es con gran tristeza que anunciamos la muerte de mi primo. Junior era más que un primo, un hermano, crecimos juntos en el mismo afamado hogar”, dijo Jacqueline Bullock a TMZ. Con esta lamentable noticia, el mundo de la música vuelve a vestirse de luto.

¿De qué murió Ike Turner Jr., hijo de Tina Turner?

De acuerdo con la información que reveló Bullock, prima del también músico, su deceso que ocurrió en un hospital de Los Ángeles, se dio por una insuficiencia renal. En los últimos años, Ike había enfrentado serios quebrantos de salud, entre ellos complicaciones cardíacas y un accidente cerebrovascular que, según se conoció, habría sufrido el mes pasado.

Tina Turner murió en mayo de 2023, a los 83 años, después de luchar durante un tiempo contra una enfermedad prolongada. Por otro lado, Ike Turner Sr. falleció en diciembre de 2007, a los 76 años, debido a una sobredosis de cocaína.

Tina Turner. EFE/EPA/STEFFEN SCHMIDT Fotografía por: STEFFEN SCHMIDT

¿Quién era Tina Turner?

Tina Turner fue una cantante que abarcó géneros como el rock, el soul, el pop y el rhythm and blues (R&B). Su carrera despegó en los años 60, cuando comenzó a hacer música soul y R&B junto a Ike Turner. Con el tiempo, su estilo se transformó, llevándola a conquistar el rock y el pop, donde alcanzó la fama internacional. Su voz potente y rasgada, su energía en el escenario y su habilidad para fusionar diferentes estilos musicales la hicieron brillar como una artista única en su género.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Tina Turner comenzó su carrera al lado de Ike Turner, y juntos alcanzaron la fama mundial como el dúo Ike & Tina Turner, conocidos por clásicos como River Deep, Mountain High y Proud Mary. Sin embargo, detrás de ese éxito, ella enfrentó años de violencia y abuso, lo que la llevó a divorciarse en 1978 y a reinventarse por completo. En la década de los 80, resurgió como solista con su álbum Private Dancer que la estableció como “la Reina del Rock”. A lo largo de su carrera, vendió más de 200 millones de discos y ganó ocho premios Grammy, convirtiéndose en una fuente de inspiración para generaciones de artistas. Su vida también estuvo marcada por profundas pérdidas personales: la muerte de dos de sus hijos y varios problemas de salud, incluyendo un derrame cerebral y un trasplante de riñón. Refugiada en Suiza junto a su esposo Erwin Bach, a quien conoció después de su divorcio de Ike, encontró en el budismo y la espiritualidad un camino hacia la paz interior.