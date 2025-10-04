Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Famosos

Murió presentadora al caer del tercer piso de su casa. Huía de ladrones armados

La periodista de 29 años alcanzó a alertar a las autoridades al descubrir a los ladrones en su casa.

Por Redacción Vea
04 de octubre de 2025
La periodista de 29 años alcanzó a alertar a las autoridades al descubrir a los ladrones en su casa
Fotografía por: Pexels

Hay conmoción en el mundo de la televisión en África tras conocerse la muerte de la presentadora nigeriana Somtochukwu (‘Sommie’) Christelle Maduagwu. De acuerdo con medios internacionales, la comunicadora cayó de un tercer piso ubicado en un complejo de 18 apartamentos en Gishiri de Katampe.

¿Qué pasó con la presentadora Somtochukwu Maduagwu?

Según reportes, la periodista de 29 años fue víctima de robo en su propia vivienda. Ladrones armados ingresaron al inmueble y aunque ella dio aviso a las autoridades, al parecer, el pánico la habría llevado a saltar al vacío mientras intentaba huir de los asaltantes.

La policía acudió al lugar, pero la comunicadora estaba inconsciente. Aunque fue llevada de manera inmediata al Hospital General de Maitama, más tarde se confirmó su deceso por la gravedad de las heridas.

Vínculos relacionados

Murió influencer chino al chocar en su helicóptero en plena transmisión en vivo
Murió reconocida influencer tras luchar contra un agresivo cáncer: “Sufrió mucho”
¿Quién era Débora Estrella, la periodista que murió en accidente aéreo en México?
Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

Lo que se sabe hasta el momento es que, al parecer, los asaltantes ingresaron al edificio, pese a la presencia de dos guardias de seguridad. Uno de ellos habría resultado herido con una bala al intentar detenerlos.

El medio de comunicación para el que trabajaba la periodista dio a conocer la lamentable noticia a través de un comunicado: “Es con gran pesar que la gerencia y el personal de Arise News anuncian el fallecimiento de nuestro querido colega. La voz de Sommie ahora puede estar en silencio, pero su espíritu, pasión y legado perdurarán como parte de nuestra memoria colectiva”.

¿Quién era la presentadora Somtochukwu Maduagwu?

Además de periodista, Sommie también era abogada de profesión y participó en el certamen Miss Turismo Nigeriay representó a ese país en Miss Turismo Mundo en Quanzhou, China, en 2023. En septiembre de 2024, se unió al equipo de ARISE NEWS, donde ha hecho que su voz cuente como presentadora de noticias, productora de noticias y reportera. También le gustaba la labor social y constantemente realizaba campañas contra la violencia sexual y de género. Una de sus coberturas más recientes fue la Presentación de un Memorándum para el Proyecto de Ley de Asientos Reservados para Mujeres, celebrada el 21 de septiembre. Allí, Sommie, junto con millones de otras nigerianas, abogó por una mayor representación de las mujeres nigerianas en la Asamblea Nacional.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Internautas y amigos han dejado sus comentarios en redes sociales lamentando la noticia: “Dios le conceda el descanso eterno. Mucha fortaleza para su familia”, “Paz a su alma. Una mujer tan joven. Dios la tenga en su gloria”, “cuánto dolor y tristeza”, “lamentable pérdida”.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Somtochukwu Maduagwu

Murió Somtochukwu Maduagwu

Murió Sommie

Murió presentadora

Quién era Somtochukwu Maduagwu

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.