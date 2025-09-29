Murió Javier Merino, reconocido periodista de entretenimiento de CNN

El periodismo está de luto. Este domingo 28 de septiembre se confirmó la muerte de Javier Merino, una de las caras más conocidas del mundo del espectáculo en Latinoamérica. El periodista se convirtió en un referente en la cobertura de las noticias del entretenimiento de CNN donde trabajó por 12 años.

“A nombre de nuestro equipo de CNN y de nuestro programa Mirador Mundial queremos compartir la triste noticia de la pérdida de nuestro querido compañero Javier Merino, que nos acompañó por más de 12 años en nuestra cadena”, dijo Rey Rodríguez durante una transmisión en vivo del noticiero de fin de semana.

¿De qué murió Javier Merino?

Hasta el momento, se desconoce la causa de la muerte del comunicador quien tenía 51 años; sin embargo, en redes sociales sus amigos y colegas han dejado conmovedores mensajes despidiendo al presentador.

“Tengo el corazón destrozado por la noticia de tu partida, querido Javier. Hace una semana estábamos intercambiando mensajes. Tú siempre, el más solidario, el más divertido, el mejor amigo. No lo puedo creer. ¿Te confieso algo? Te tenía un regalo, un regalo que yo sabía que te iba a hacer feliz y ya nunca te lo voy a poder dar. Descansa en paz, querido amigo. Que Dios te tenga en su santa gloria. ¡Gracias por haber estado siempre conmigo, en las buenas y en las malas! ¡Gracias por todo! ¡Gracias por tanto! ¡Te quiero!”. dijo Álvaro Cueva, periodista mexicano, amigo de Javier.

De igual manera, Alejandra Oraa, expresentadora de CNN, quien también tuvo una estrecha amistad con el periodista, dijo: “Su partida me deja con una tristeza enorme... Javi, disfruta el hard rock del cielo, vuela alto. Se te quiere mucho”.

¿Quién era Javier Merino, periodista de CNN?

A lo largo de más de 25 años de carrera, Javier se desempeñó como presentador en el podcast y programa Zona Pop CNN, junto a Marysabel Huston. En este espacio, habló sobre cultura pop, entrevistó a artistas y comentó lo más relevante del mundo del entretenimiento.

También creó artículos, videos y entrevistas para CNN en Español sobre música, cine, series, festivales y temas de cultura pop. Entrevisó a artistas como Paulina Rubio, hizo la cobertura del Festival Viña del Mar, entre otros proyectos.

Se desempeñó en la dirección de estrategias de relaciones públicas, colaboró tanto en el matutino CaféCNN como en el sitio CNNEspañol.com, y entre 2018 y 2020 hizo parte de la International Academy of Digital Arts and Sciences (IADAS), evaluando los Webby y Lovie Awards.