Murió el salsero José Bello. Será enterrado en Cali. “Con profundo dolor”

Este martes 23 de junio la esposa del cantante de salsa José Bello Suazo anunció el fallecimiento del artista. El dominicano conocido como ‘El Magnate de la Salsa’ e intérprete de icónicos temas como ‘La palabra amigo’ habría tenidos delicados quebrantos de salud a lo largo de los últimos meses. Murió en la noche del 22.

Según al información que ha trascendido el intérprete de 73 años murió en Estados Unidos. Su familia comunicó la noticia mediante su cuenta oficial de Facebook. “Queridos fans, amigos, gente del medio y demás personas: Por medio de la presente queremos informarles, con profundo dolor, que el maestro José Bello ha fallecido en horas de la noche del día 22 de junio, en Jacksonville, Florida”, arrancó diciendo el comunicado oficial.

“Agradecemos sinceramente todo el apoyo, el cariño y el acompañamiento que hemos recibido durante estos últimos meses, así como el respeto y la admiración hacia el maestro a lo largo de su vida y trayectoria”.

Una caída que se complicó para José Bello

Los quebrantos de salud de Bello comenzaron en octubre pasado cuando sufrió una caída que afectó algunos nervios de su columna vertebral. Esta situación derivado en la cancelación de conciertos que tenía tanto en Estados Unidos como en República Dominicana.

“No es un adiós, es un hasta luego, porque yo nací pa’ guarachar”, escribió en este entonces en su cuenta de Facebook el intérprete cuya situación no parecía revestir tanta gravedad.

Según su entorno el dominicano recibirá el último adiós en Cali, Colombia. “En los próximos días estaremos brindando información sobre sus exequias, las cuales se llevarán a cabo en la ciudad de Cali, Colombia. Agradecemos de corazón”.

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