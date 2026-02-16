Murió actor de ‘Lady, la vendedora de rosas’. Estaba en silla de ruedas: “Día triste”

Estrenada en 1998, La vendedora de rosas se convirtió en una de las películas más icónicas del cine colombiano. Fue dirigida por Víctor Gaviria, quien optó por trabajar con actores naturales, es decir, jóvenes que vivían en situaciones similares a las que se muestran en la historia. Muchos de ellos eran de barrios populares y no tenían experiencia previa en actuación. Esta elección le otorgó a la película una crudeza y autenticidad que resonaron tanto en el público como en la crítica internacional.

La película fue elegida para competir en el Festival de Cannes en 1998, un verdadero hito para el cine colombiano. Sin embargo, a lo largo de los años, la historia detrás de cámaras resultó ser tan dura como la que se proyectaba en la pantalla: varios miembros del elenco se enfrentaron a situaciones de violencia, encarcelamiento o incluso perdieron la vida en circunstancias trágicas, reflejando la dura realidad que vivían.

Murió Jhon Freddy Ríos, actor que interpretó a ‘Chocolatina’

Uno de esos actores naturales que hizo parte de la producción, fue Jhon Freddy Ríos, quien le dio vida a ‘Chocolatina’. En las últimas horas, Lady Tabares, protagonista de la película, anunció la muerte de su compañero a través de sus redes sociales.

“Familia, hoy día triste, y por ese amor que le han tenido a la película La vendedora de rosas. Con tristeza les cuento que nuestro compañero Jhon Fredy Ríos, quien se desempeñó en el papel de Chocolatina, ha fallecido, se ha ido a los brazos del señor. Descanse en paz”, escribió.

triste” Lady Tabares anunció la noticia a través de un conmovedor mensaje publicado en sus redes sociales. Fotografía por: Instagram

Aunque no reveló más detalles, ese mensaje se viralizó en redes, donde los internautas y quienes recuerdan ese personaje, lamentaron la muerte de Jhon Freddy. “Paz en su tumba”, “Que dios lo reciba en sus brazos, y le perdone todos sus errores y pecados cometidos”, “Dios le de fortaleza a su familia”, “qué pesar”, “que Dios lo tenga en el cielo”, “Descansa en paz. Llegas a la verdadera vida”, “sí me acuerdo de su personaje”, “paz a todos sus familiares”.

Ríos, conocido en la película como ‘Chocolatina’, fue uno de los jóvenes elegidos por Gaviria para retratar de forma auténtica y espontánea la vida en las calles. Sin embargo, como muchos de sus compañeros, enfrentó una vida llena de desafíos después de que terminó la filmación. En los últimos años, salió a la luz que sufrió una herida de bala que le dejó graves lesiones, confinándolo a una silla de ruedas y viviendo en condiciones vulnerables antes de su fallecimiento.

Este desenlace no es único en la historia de la película: a lo largo de los años, otros actores no profesionales de la película también se han encontrado con destinos trágicos, como Giovanni Quiroz, quien interpretó a ‘El Zarco’ y fue asesinado en Medellín años después de la filmación.