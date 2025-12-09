Murió Scott Finn, actor de cine para adultos: “Su dolor ha terminado”

En las últimas horas, a través de redes sociales, la familia de Rhett Douglas Messerly, conocido artísticamente como Scott Finn, confirmó que el actor de cine para adultos de 27 años murió hace unas semanas. “Con gran pesar y dolor, anunciamos el fallecimiento de nuestro hijo, hermano y tío, Rhett Douglas Messerly, el 23 de noviembre de 2025″.

¿De qué murió Scott Finn?

A través del comunicado que publicaron, describieron al creador de contenido como una persona que se interesaba por ayudar a las personas que lo rodeaban. “Rhett nació el 2 de febrero de 1998, hijo de sus queridos padres, Joel y Libby Messerly, en Ogden, Utah. Rhett asistió a la escuela secundaria Weber y era conocido como el ‘bobo’ por sus compañeros y el ‘chico guapo con buenos músculos’ por todas las chicas. Siempre tenía una forma especial de hacer sonreír y reír a quienes lo conocían. Y, lo más importante, será recordado por su increíble capacidad para ayudar a los demás. Era especialmente comprensivo con las mujeres necesitadas, ya sea ayudándolas a sacar su auto de la nieve, dándoles comida o ayudándolas a sentirse seguras en sus circunstancias".

De igual manera, agregaron: “A lo largo de su vida, sus amigos se sintieron atraídos por su inmensa capacidad para aceptar a las personas tal como son, sin importar su origen. De niño, Rhett era un gran charlatán; se podría apostar a que tuvo al menos 65 novias en todo momento”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Las causas de su muerte no fueron reveladas; sin embargo, algunos medios de comunicación recordaron un mensaje que él había puesto en sus redes sociales en junio pasado, donde revelaba lo duro que estaba siendo su año tras su separación de su esposa.

“Su familia y todos los que lo conocieron extrañan profundamente a Rhett. Nos consuela saber que su dolor ha terminado y que descansa de nuevo con su Padre Celestial”, agregaron sus familiares en el comunicado.

¿Quién era Scott Finn?

Scott nació el 2 de febrero de 1998 en Ogden, Utah. Sus honras fúnebres se llevaron a cabo el pasado 4 de diciembre en Ben Lomond Stake Center, 3550 North 650 East North Ogden.