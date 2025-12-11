¿Qué le pasó a Casiano? Murió el cantante de trap caleño

La industria musical en Colombia está de luto. En las últimas horas, se conoció en redes sociales la muerte del cantante caleño conocido como Casiano. Pirlo fue quien comunicó la noticia en su perfil de Instagram: “Descansa en paz, loco. Solo usted sabía todo, padre. La gente lo va a tener en su memoria siempre. Está difícil creerlo”.

¿De qué murió Casiano?

Hasta el momento, se desconocen las causas de su deceso. El intérprete de El ficticio no brindó mayores detalles: “Tienes la gente triste, a pesar de las diferencias y las peleas siempre estuvimos en el mismo hogar y hoy duele tener que despedirte. De parte de tu legado que Dios te tenga en su santa gloria. Dejaste a la gente maluca. Que en paz descanse Cassiano. En nombre de tu ciudad usted es de nosotros y eso nunca va a cambiar”.

Pirlo confirmó la noticia a través de sus redes sociales: “Está difícil creerlo”. Fotografía por: Instagram

Daniela Cuéllar Narváez, mánager de Casiano también se pronunció con emotivo mensaje: “Niño, gracias por confiar en mí. Usted amaba su música y claro que siempre seré tu mánager. Vamos a ser todo para que tu EP salga. Te fuiste a descansar con tu madre. Tienes un equipo de trabajo gigante, que apostamos todo por ti, tu legado seguirá“.

Sus seguidores han dejado mensajes expresando su tristeza por la repentina partida del cantante: “Ya estás con tu madre, vuela alto Cassianito”, “Dios lo tenga en su Gloria”, “no me lo creo aun”, “dejaste un buen legado”, “yo sé que encontrarás la paz que tanto buscaste en vida”, “sin palabras”, “increíble”, “no hay palabras”, “qué fuerte”.

¿Quién era Casiano?

La artista también era conocido como Casianito. La incertidumbre sobre su muerte se ha intensificado en redes sociales. Algunos usuarios han especulado sobre algún hecho violento, pero hasta el momento, ningún familiar se ha referido al respecto.

Casiano era un artista urbano y creador de contenido nacido en Cali, quien comenzó a hacerse notar por medio de sus videos musicales, desafíos virales y participaciones en medios locales. Entre ellas destaca una entrevista en el canal William TV, donde relató cómofue crecer en los barrios populares de Cali y cómo fue forjando su camino artístico. Aunque no hay información oficial sobre su edad o estudios, se conoce que se inició desde muy joven en la música urbana y en el freestyle, una pasión que con el tiempo le permitió consolidar una comunidad digital fuerte y en crecimiento.

“Aquí estoy yo”, “Majin Buu”, “Tramadora”, “Clean Clean” y “Le piso la cara”, son algunos de sus temas con los que se estaba dando a conocer en la industria musical en Colombia.