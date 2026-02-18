Murió Tom Noonan, actor de ‘RoboCop’ y ‘Manhunter’, a los 74 años

El mundo cinematográfico está de luto tras confirmarse la muerte de Tom Noonan, actor, guionista y director estadounidense reconocido por sus papeles en cine y televisión, especialmente en producciones de suspenso y drama psicológico. La noticia fue confirmada por Karen Sillas, su coprotagonista What Happened Was, quien, a través de una publicación en Instagram, dijo: “Mi querido amigo y coprotagonista, Tom Noonan, falleció pacíficamente en el Día de San Valentín de 2026”.

¿De qué murió Tom Noonan?

Según los informes, Noonan “falleció en paz” ese día, aunque no se ha proporcionado información sobre si padecía alguna enfermedad o la causa específica de su muerte. “Trabajar con él en su obra original fue una experiencia determinante para mí y para mi carrera, algo que aún influye en mi vida y mi trabajo como actriz”, agregó.

Por su parte, Fred Dekker, director de The Monster Squad, donde Noonan interpretó al monstruo de Frankenstein, dijo: “Con gran tristeza comparto el fallecimiento de Tom Noonan… La imborrable actuación de Tom como Frankenstein en The Monster Squad es uno de los puntos más destacados de mi modesta filmografía, sin duda apoyada por el magistral maquillaje diseñado por Stan Winston, esculpido por Tom Woodruff Jr. y aplicado por Zoltan Elek... Después de haber quedado impactado por su actuación como Francis Dollarhyde en Manhunter de Michael Mann, deseaba con desesperación que Tom leyera el guion y considerara el papel, pero sabía que conseguirlo probablemente era una posibilidad remota”.

“Que su legado siga brillando”, dijo Karen Sillas amiga del artista estadounidense, quien interpretó al monstruo de Frankenstein en ‘The Monster Squad’. Fotografía por: Instagram

¿Quién era Tom Noonan?

Nacido el 12 de abril de 1951 en Connecticut, se convirtió en un ícono del cine de los años 80 y 90, gracias a su presencia y habilidad para dar vida a personajes, incluso a los más oscuros, con un toque de humanidad. Su gran momento llegó con Manhunter, de Michael Mann, donde interpretó al asesino Francis Dollarhyde. Su actuación, tanto perturbadora como contenida, lo catapultó a la categoría de actor de culto.

Poco después, participó en RoboCop, de Paul Verhoeven, lo que solidificó su lugar en el cine comercial, sin perder de vista su perfil artístico. A lo largo de su carrera, alternó entre cine, televisión y teatro, participando en producciones como Last Action Hero y la serie Hell on Wheels. Además, mostró su talento como autor con la película independiente What Happened Was..., que escribió, dirigió y protagonizó, revelando su sensibilidad para el drama íntimo y minimalista.