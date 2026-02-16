Murió Robert Duvall, actor de ‘Apocalypse Now’ y ‘El Padrino’, a los 95 años

“Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo. Para el mundo, fue un actor ganador del Óscar, un director y un narrador. Para mí, lo era todo”, escribió la esposa de Duvall en un emotivo comunicado en Facebook.

Siete veces nominado al Óscar y ganador por encarnar a un vagabundo excantante de country en Tender Mercies (Gracias y favores) de 1983, el intérprete tuvo una extensa carrera primero sobre las tablas, luego en la televisión y después en el cine, donde marcó con sus papeles la historia del séptimo arte.

“Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar el corazón. En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la auténtica esencia humana que representaban”, dijo su viuda en su mensaje, junto a una foto de ambos.

Robert Duvall, actor y director de cine estadounidense (Cine) EFE/EPA/PAUL BUCK Fotografía por: PAUL BUCK

Hasta el momento, se desconocen las causas de la muerte del actor. En el comunicado emitido, afirman: “la familia anima a quienes deseen honrar su memoria a hacerlo de una manera que refleje la vida que vivió: viendo una gran película, contando una buena historia alrededor de una mesa con amigos o dando un paseo por el campo para apreciar la belleza del mundo”.

¿Quién era Robert Duvall?

Robert fue un actor y director estadounidense conocido por su trayectoria en el cine, la televisión y el teatro. Nació el 5 de enero de 1931 en San Diego, California, y se ganó un lugar en la historia del cine gracias a sus interpretaciones de personajes complejos y memorables en películas clásicas.

Algunos de sus papeles más emblemáticos incluyen:Tom Hagen en El Padrino (1972) y sus secuelas. El teniente coronel Bill Kilgore en Apocalypse Now (1979). Mac Sledge en Tender Mercies (1983), un papel que le otorgó un Óscar al Mejor Actor. A lo largo de su carrera, Duvall recibió múltiples nominaciones a los Premios de la Academia y fue considerado uno de los grandes actores de su generación, gracias a su versatilidad y su poderosa presencia en pantalla.