Murió Robert Duvall, actor de ‘Apocalypse Now’ y ‘El Padrino’, a los 95 años

El artista estadounidense murió en la noche del domingo en su hogar de Middleburg, Virginia, rodeado de sus familiares, informó este lunes su viuda, Luciana Duvall.

Por Agencia EFE
16 de febrero de 2026
El artista estadounidense murió en la noche del domingo en su hogar de Middleburg, Virginia, rodeado de sus familiares, informó este lunes su viuda, Luciana Duvall. EFE/EPA/PAUL BUCK
Fotografía por: PAUL BUCK

“Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo. Para el mundo, fue un actor ganador del Óscar, un director y un narrador. Para mí, lo era todo”, escribió la esposa de Duvall en un emotivo comunicado en Facebook.

Siete veces nominado al Óscar y ganador por encarnar a un vagabundo excantante de country en Tender Mercies (Gracias y favores) de 1983, el intérprete tuvo una extensa carrera primero sobre las tablas, luego en la televisión y después en el cine, donde marcó con sus papeles la historia del séptimo arte.

“Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar el corazón. En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la auténtica esencia humana que representaban”, dijo su viuda en su mensaje, junto a una foto de ambos.

Hasta el momento, se desconocen las causas de la muerte del actor. En el comunicado emitido, afirman: “la familia anima a quienes deseen honrar su memoria a hacerlo de una manera que refleje la vida que vivió: viendo una gran película, contando una buena historia alrededor de una mesa con amigos o dando un paseo por el campo para apreciar la belleza del mundo”.

¿Quién era Robert Duvall?

Robert fue un actor y director estadounidense conocido por su trayectoria en el cine, la televisión y el teatro. Nació el 5 de enero de 1931 en San Diego, California, y se ganó un lugar en la historia del cine gracias a sus interpretaciones de personajes complejos y memorables en películas clásicas.

Algunos de sus papeles más emblemáticos incluyen:Tom Hagen en El Padrino (1972) y sus secuelas. El teniente coronel Bill Kilgore en Apocalypse Now (1979). Mac Sledge en Tender Mercies (1983), un papel que le otorgó un Óscar al Mejor Actor. A lo largo de su carrera, Duvall recibió múltiples nominaciones a los Premios de la Academia y fue considerado uno de los grandes actores de su generación, gracias a su versatilidad y su poderosa presencia en pantalla.

Por Agencia EFE

