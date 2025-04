Nació el hijo de Isabel Cristina Estrada: “se adelantó un poco”

El 26 de febrero pasado, la actriz Isabel Cristina Estrada sorprendió a sus seguidores al anunciar que estaba embarazada. En ese momento explicó que se trató de un milagro y expresó su felicidad por convertirse en madre por primera vez.

“Todo ha sido una bendición”: reveló Isabel Cristina Estrada

Hace una hora, Isabel, quien interpretó a Lizeth Tatiana Rubio, en la primera temporada de Nuevo rico, nuevo pobre, confirmó que dio a luz, a través de un parto natural, a su primogénito.

“GRACIAS. Esto es inexplicable pero trataré. Este ha sido el acto de fe más grande que he vivido, porque es entender que no tengo el control, donde no tengo ni idea de nada, donde la única opción es confiar y ser positivo que todo está y estará bien. Solo puedo agradecer esta conexión y que todo se haya dado como lo soñé, parto natural, y rápido”, se lee en un post que cuenta con más de 12 mil likes.

Allí, la actriz posteó su primera fotografía junto a su bebé, a quien carga en su pecho. “Se adelantó un poco, fue como tenía que ser, todo ha sido una bendición y estuvimos en las mejores manos. Me dolió la vida eso sí, es un dolor que no se compara con nada. Y a la vez es lo más gratificante del mundo, al verlo a él llegar a este mundo sano y salvo. Gracias a Dios, a la Virgen María hermosa. Luego les contaré más. Gracias a todos por la buena energía siempre”, agregó en su publicación.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Sus amigos y seguidores le han dejado mensajes felicitándola por el nacimiento de Lucio, su primogénito: “imposible no llorar de emoción en este momento. Te quiero hermosa y les mando las bendiciones más bonitas”, “Felicitaciones Isa. Dios guarde a tu retoño con salud perfecta y sabiduría”, “felicitaciones Isa el mejor regalo de la vida”, “Eres una tesa y es aún más increíble tener a Lucio en nuestro brazos”, “Dios los bendiga muchísimo, les deseo todas las cosas más hermosas del mundo a tu hogar”.

¿Quién es el papá del hijo de Isabel Cristina Estrada?

Aunque Isabel ha sido muy reservada con su vida privada, luego de anunciar su embarazo dio a conocer quién es su pareja. Se trata de Juan David Aristizábal, un empresario quien compartiría el gusto con la antioqueña por las bicicletas. De acuerdo con sus rede sociales, se desempeña como gerente de varias de las empresas de Rigoberto Urán. Por ahora, ninguno de los dos ha revelado detalles de su relación, por lo que se desconoce cuánto tiempo llevan juntos.