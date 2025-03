Isabel Cristina Estrada se sincera: “tengo 45 años y estoy felizmente embarazada”

La noticia del embarazo de la actriz, presentadora y atleta Isabel Cristina Estrada tomó por sorpresa a sus seguidores, que celebraron que la antioqueña se vaya a convertir en madre a sus 45 años, cumplidos en enero pasado.

En una publicación inicial en sus redes y con ecografía en mano, hizo el anuncio y no dio mayores detalles. Ahora resolvió ahondar más en el asunto, debido a los cientos de mensajes que recibe, en los cuales le preguntan cómo logró quedar en gestación a su edad y si tuvo algún tratamiento de fertilización.

Isabel Cristina Estrada revela si se sometió o no a fertilización asistida

La conductora de televisión, más allá de explicar exactamente cómo fue su proceso, en el que reconoció haberse sometido a tratamientos, quiso llevar un mensaje donde menciona lo que ella ha denominado los factores tangibles e intangibles, que contribuyen a que una mujer pueda realizar el sueño de ser madre.

Inicialmente reconoció que la confianza es vital, así como reveló que sufrió un dolorosa perdida que la hizo pensar en no seguir intentándolo.

“Que si fue por fertilidad asistida que si fue natural independientemente de la forma en que busques embarazada a tus 40, el primer factor intangible es: piensa si hay un convencimiento claro. Identifica tu ‘por qué’ o ‘para qué’ deseas ser mamá. ¿Qué mueve ese deseo de ser mamá? Si hay una claridad en ese deseo, el camino se hace más fluido” , dijo la paisa.

Otro factor intangible pero importante que destacó es la autoconfianza. “Pregúntate cómo está tu confianza, como está tu autoestima, Si no crees que tienes el poder para crear, esto nunca va a pasar. Si no tienes plena confianza en ti misma, no ocurrirá por más altas que sean las probabilidades o no de una fertilidad asistida o si lo buscas de manera natural, si no hay confianza en sí mismo ningún tratamiento, ni siquiera la fertilidad asistida, podrá funcionar” , dijo enseguida.

Isabel Cristina Estrada tuvo una pérdida en el 2019

“Para los que quieren saber si me hice fertilidad asistida en el pasado. Si, varias veces tuve tratamientos de fertilidad , tuve una perdida en el año 2019 que me dolió muchisísimo, tanto así que en ese momento decidí tirar la toalla”, luego reveló que en el 2024 todo cambió. “El año pasado por una certeza inexplicable, una fe inquebrantable, por la fuerza un nuevo comienzo, me sentí poderosa y creadora; lo mas clave fue sentir ese ‘Isa si se puede’”, explicó, luego detalló lo fuerte que ha sido en su caso la fe en este proceso. “Otro factor intangible: la fe en Dios, en que esto si podía pasar”, destacó.

Isabel Cristina Estrada también hizo sus recomendaciones para otras mujeres que no han podido quedar en embarazo: “Cientos de mujeres preguntándome que cómo hacen para quedar embarazadas que tienen ovarios poliquísticos, endometriosis o que tienen un ovario. Ojalá fuera médico para decirle qué hacer… Lo primero de todo es consulten a un especialista en estos temas, para ver cómo solventar la condiciones que sea… en este factor tangible que es alguna condición física de la fertilidad”.

En su caso agradece haber llevado una vida sana para lograrlo: “Agradezco a Dios por la salud que me ha dado y por permitirme hacer ejercicio durante tantos años de mi vida. Tener esa disciplina para tener hábitos saludables en la alimentación, la calidad del sueño… Creo firmemente que eso afecta la fertilidad de la mujer y la calidad de vida en general de hombres y mujeres, de cualquier persona”

Para Estrada consultar con un médico si hay una situación física es vital y hacer una reflexión muy sincera y personal sobre las motivaciones también es primordial “No es que tenga la solución ni mucho menos que hay factores tangibles e intangibles que impactan quedar embarazada a tengo 45 años y estoy feliz mente embarazada y mas allá de un tratamiento de fertilidad lo primero trabajar en la confianza, la autoestima, en la fe…si es cuestión de ego sin juicios; ¿por qué quieres ser mamá, por tu pareja, por la suegra? … Esa reflexión consciente puede acelerar o no el proceso”, puntualizó Isabel Cristina.

