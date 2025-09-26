Natti Natasha dio a luz a su segunda hija. Publicó tiernas imágenes de la bebé

La familia de Natti Natasha creció. La cantante dominicana dio a luz a su segunda hija en la tarde de este sábado, 1 de noviembre, según confirmaron ella y su pareja, el productor Raphy Pina, a través de sus redes sociales.

La artista, que en junio anunció su segundo embarazo y en septiembre reveló que esperaba otra niña, compartió con sus seguidores la noticia del nacimiento, acompañada de tiernas imágenes y mensajes de agradecimiento. Tanto Natti como el padre de la bebé publicaron los primeros detalles del feliz momento en sus cuentas oficiales.

Primeras imágenes de la segunda hija de Natti Natasha y Raphy Pina

En sus plataformas digitales, la dominicana 38 años publicó un emotivo video que recopila los momentos previos al nacimiento. En las imágenes se ve a la cantante junto a Pina alistándose para recibir a su bebé, desde las primeras señales de que el parto se acercaba hasta su llegada al hospital. El clip también fue difundido en una nueva cuenta de Instagram creada para la recién nacida, que en cuestión de horas comenzó a sumar miles de seguidores.

“Este día marca el comienzo de una nueva bendición en nuestras vidas, el milagro más puro y hermoso que existe: dar vida”, escribió la artista en la descripción del video, acompañando el mensaje con corazones y emojis de brillo.

Junto a la noticia, Natti presentó además una canción titulada 1 de noviembre, una composición con la que, según explicó, quiso compartir con el mundo una parte de su corazón y rendir homenaje al amor más profundo que puede sentir una madre.

Por su parte, Raphy Pina también celebró la llegada de su hija con una emotiva publicación. En la imagen, el productor aparece sosteniendo a la recién nacida en brazos y acompañó la foto con un mensaje en el que reveló el nombre de la bebé.

Pina aprovechó la publicación para destacar un detalle especial relacionado con la fecha del nacimiento: “Mi número favorito siempre ha sido el 111”, escribió, en alusión al 1 del mes 11, el 1 de noviembre. “Hoy, con la bendición de papá Dios y de la mujer que amo, llegó a nuestras vidas otra princesita”, añadió en el mensaje.

El productor también dejó entrever que el parto no fue sencillo, aunque todo salió bien. “Después les contaré cómo fue el proceso… no fue fácil, pero Dios nunca nos soltó la mano”, concluyó, agradeciendo a quienes han acompañado a la familia en este nuevo capítulo.

¿Cómo se llama la hija de Natti Natasha?

" Les presento a nuestra hija, Dominique Isabelle, nacida hoy 1 de noviembre, una fecha que quedará grabada para siempre en mi alma", dijo la artista sobre la pequeña, quien comparte nombre con su hermana mayor, Vida Isabelle.

