Periodista deportiva y su esposo fueron hallados sin vida en su casa. Esto se sabe

Su hijo de tres años, quien se encontraba en la vivienda, resultó ileso y quedó bajo el resguardo de sus familiares.

Por Redacción Vea
18 de diciembre de 2025
Su hijo de tres años, quien se encontraba en la vivienda, resultó ileso y quedó bajo el resguardo de sus familiares.
Un nuevo caso de aparente homicidio conmociona a Estados Unidos. En las últimas horas fue confirmado por medios de comunicación internacionales, que Christina Chambers, una famosa periodista deportiva, fue encontrada muerta en su casa en Hoover, Alabama. Su cuerpo estaba junto al de su esposo Johnny Rimes. De acuerdo con el Departamento de Policía de Hoover, la pareja tenía heridas de bala, por lo que investigan un aparente caso de asesinato-suicidio.

¿Qué pasó con la periodista Christina Chambers y su esposo?

El hijo de tres años de la pareja, quien se encontraba en la vivienda, al parecer, no sufrió ninguna lesión, según informó New York Post. Tras la intervención policial, el niño, cuyo nombre es Constantine, habría quedado con algunos de sus familiares.

Por ahora, se desconocen las causas del crimen. Las autoridades pertinentes se encuentran en las investigaciones respectivas para determinar lo que ocurrió con la periodista deportiva y su pareja sentimental.

A través de un comunicado, WBRC dio a conocer la noticia: “Estamos completamente devastados al compartir esta noticia. La exreportera deportiva de WBRC, Christina Chambers, es una de las dos personas halladas muertas en una vivienda de Hoover la mañana del martes. Les pedimos que acompañen con sus pensamientos a su familia y a la familia de WBRC en este difícil momento”.

Wayne Vickers, superintendente de las Escuelas de la Ciudad de Alabaster, escribió a través de Facebook: “Como miembro querido de Warrior Nation Network, Christina aportó su profundo conocimiento y amor por los reportajes deportivos a las noches de los viernes, dejando una impresión duradera en estudiantes, colegas y espectadores por igual".

¿Quién era Christina Chambers?

Christina se destacó por su labor como reportera deportiva en varios medios de comunicación estadounidenses. Trabajó durante más de una década en una filial de Fox en Birmingham y en el 2021 se había retirado de su cargo en WBRC. Sin embargo, seguía colaborando con la cadena de forma independiente.

Asimismo, fue reconocida por su trabajo en transmisiones de fútbol americano y lideró la cobertura del Mercedes Marathon en Birmingham, Alabama, un evento en donde no solo se desempeñó como presentadora, sino donde también participó como corredora.

Por su parte, Johnny Rimes, su esposo, se desempeñó como analista financiero en American Cast Iron Pipe Company. Estudió en la Universidad de Alabama, la misma institución en la que estudió la periodista.

