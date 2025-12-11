Murió Wenne Alton Davis, actriz de ‘The Marvelous Mrs Maisel’

La industria del entretenimiento está de luto tras confirmarse la noticia del fallecimiento de Wenne Alton Davis, una reconocida actriz estadounidense, recordada por su participación en la serie The Marvelous Mrs. Maisel.

¿Qué le pasó a Wenne Alton Davis?

La actriz perdió la vida en un accidente de tránsito en Manhattan. De acuerdo con lo que han reportado los medios internacionales, Wenne tenía prioridad para cruzar por el paso peatonal cuando un Cadillac que ignoró la luz roja la arrolló, causándole una grave lesión en la cabeza. Aunque fue llevada de urgencia al Hospital Mount Sinai, lamentablemente murió horas después.

El hombre de 61 años que la arrolló no huyó, por el contrario, se quedó en el lugar de los hechos junto a la víctima. A pesar de la rápida respuesta de los equipos de emergencia, la actriz no pudo sobrevivir a las heridas. La policía local está investigando las circunstancias del incidente y aún no se han dado a conocer detalles sobre posibles responsables o cargos. La noticia se propagó rápidamente en las redes sociales, donde fanáticos y colegas expresaron su tristeza y recordaron sus actuaciones más memorables. Varias figuras del teatro neoyorquino también compartieron mensajes de despedida, resaltando el impacto humano y profesional que Davis dejó en quienes la conocieron.

¿Quién era Wenne Alton Davis?

La carrera de la actriz también abarcó el teatro off-Broadway y papeles menores en cine independiente, donde se destacó por su dedicación y su cercanía con varios directores emergentes. Aquellos que trabajaron con ella la describen como una artista apasionada, generosa en el escenario y siempre dispuesta a apoyar proyectos que promovieran nuevas voces. En The Marvelous Mrs. Maisel, interpretó a una oficial de policía junto a la protagonista Rachel Brosnahan. También participó en producciones como Blindspot y New Amsterdam.