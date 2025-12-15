Logo Revista Vea
¿Qué pasó con Rob Reiner y su esposa? Él es Nick Reiner, principal sospechoso de su muerte

El hijo del actor, director y productor de ‘Misery’ y ‘La princesa prometida’, es investigado por el aparente doble homicidio del cineasta y su esposa Michele Singer. Esto se sabe.  

Por Cindy Katerine Martínez López
15 de diciembre de 2025
Uno de los hijos del actor, director y productor de ‘Misery’ y ‘La princesa prometida’, es investigado como principal sospechoso por aparente doble homicidio. Esto se sabe.   EFE/EPA/Ron Sachs / POOL
Fotografía por: Ron Sachs / POOL

Este domingo en la noche, un portavoz de la familia de Rob Reiner, reconocido actor estadounidense, informó que el también director de 78 años y su esposa, la fotógrafa Michele Singer, fueron encontrados sin vida en su residencia en Los Ángeles. “Anunciamos con profunda pena el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Tenemos el corazón roto por esta repentina pérdida, y pedimos privacidad durante este momento increíblemente difícil”, se lee en un comunicado.  

Según algunos medios internacionales como New York Post, la Policía acudió el domingo por la tarde a la vivienda y allí encontró sin vida a Reiner junto a su esposa. Ambos con heridas, al parecer, de arma blanca. “Esta es una pérdida devastadora para nuestra ciudad y nuestro país. Las contribuciones de Rob Reiner repercuten en la cultura y la sociedad estadounidenses, y ha mejorado innumerables vidas a través de su trabajo creativo y su defensa de la justicia social y económica”, aseguró Karen Bass, la alcaldesa de Los Ángeles. 

El actor, director y productor estadounidense Rob Reiner, de 78 años, fue encontrado muerto este domingo en su casa de Brentwood (Los Ángeles) junto a su esposa, Michele Singer, quienes al parecer habrían sido apuñalados, informó la revista Variety.EFE/ Peter Foley ARCHIVO

El actor, director y productor estadounidense Rob Reiner, de 78 años, fue encontrado muerto este domingo en su casa de Brentwood (Los Ángeles) junto a su esposa, Michele Singer, quienes al parecer habrían sido apuñalados, informó la revista Variety.EFE/ Peter Foley ARCHIVO

Fotografía por: PETER FOLEY

¿Quién es Nick Reiner, hijo de Rob Reiner? 

La revista Variety señaló que, al parecer, la pareja habría sido apuñalada por Nick Reiner, su hijo de 32 años, quien en el pasado había reconocido problemas con las drogas y con la falta de vivienda. “Estuve sin hogar en Maine. Estuve sin hogar en Nueva Jersey. Estuve sin hogar en Texas. Pasé noches en la calle. Pasé semanas en la calle. No fue divertido”, dijo para People en el 2016. 

Los cuerpos fueron encontrados por Romy Reiner, hija el cineasta y la fotógrafa, quien dio aviso a los bomberos por medio de una llamada de emergencia alrededor de las 03:30 p.m. “Los dos sufrieron laceraciones compatibles con un cuchillo. La División de Robos y Homicidios del LAPD todavía está investigando”, declaró TMZ. 

Nick nació el 14 de septiembre de 1993, tiene 32 años y a los 15 tuvo que ingresar repetidamente en centros de rehabilitación por sus problemas de adicción. Gracias a esa experiencia, se desarrolló la película “Being Charlie”, protagonizada por Nick Robinson, cuyo guion coescribió y fue dirigida por su padre.

¿Quién era Rob Reiner? 

Rob Reiner fue conocido en su faceta de actor por interpretar a Michael “Meathead” Stivic en la serie cómica All in the Family. También se destacó como director de películas como La princesa prometida, Cuando Harry conoció a Sally o Cuestión de honor. Además de su carrera en el cine, Reiner fue reconocido por su compromiso con causas políticas y sociales, participando de manera activa en debates públicos y apoyando iniciativas progresistas.  

El cineasta se casó en 1989 con Michele Singer con quien tuvo tres hijos: Jake, Nick y Romy. Reiner se expresó en varias oportunidades cómo la paternidad y su entorno familiar le ayudaron con su sensibilidad narrativa y su enfoque al contar historias que giraban en torno a las relaciones humanas. 

Cindy Katerine Martínez López

Por Cindy Katerine Martínez López

Comunicadora Social y Periodista de la Universidad Sergio Arboleda con 10 años de experiencia en medios de comunicación, generación de contenidos digitales, reportería e investigación. cmartinez@elespectador.com
