Piden respeto por Dua Lipa en Bogotá con este comunicado: “No puede seguir ocurriendo”

Miles de fanáticos esperan esta noche el concierto de Dua Lipa en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. La artista albanesa británica ya está en la capital del país. Este jueves 27 de noviembre salió junto con su equipo, familia y su prometido, el actor Callum Turner, a hacer un recorrido por algunos sectores de la ciudad.

¿Qué pasó con Dua Lipa?

Hace unas horas, el grupo de fans de la cantante de 30 años publicó unos videos en redes sociales donde se observa a algunas personas esperándola a las afueras del hotel en el que se hospeda con el fin de saludarla y tomarse algunas fotografías. Sin embargo, muchos calificaron eso como “acoso”.

“Las redes están llenas de videos donde se ve como empujan a Callum, a Dua y hasta a su equipo de seguridad, ¿qué es esto? Además, no dejan a sus hermanos y padres tranquilos por estar pidiendo fotos, es absurdo. Por todas estas razones el equipo de seguridad nos confirma que Dua no ha querido salir a saludar a sus fans fuera del hotel, se siente presionada, perseguida y asustada. Anoche hubo gente irresponsable y abusiva, que estuvo hasta la media noche en el hotel con parlantes de música y megáfonos gritándole a Dua, perturbando el descanso de Dua y todos los huéspedes del hotel”.

Comunicado sobre Dua Lipa en Bogotá

Luego de eso, el mismo grupo emitió un comunicado a través de Instagram refiriéndose al recorrido que hizo la artista en Bogotá, donde también fue abordada por fanáticos: “Comunicamos a todos los fans de Dua Lipa en Colombia y público en general que rechazamos lo sucedido hoy mientras Dua, su familia y su equipo disfrutaban de un paseo en Bogotá. Entendemos la emoción de tenerla en nuestro país, pero queremos que ella y su círculo puedan disfrutar su visita a Colombia como lo han hecho en otros países de Latinoamérica.

De igual manera, pidieron respeto por la seguridad y privacidad de la intérprete de Levitating: "Nuestro trabajo es velar por el respeto hacia Dua bajo cualquier circunstancia; siempre expondremos situaciones que afecten su seguridad y bienestar. Pondremos un alto a esto, porque sin medidas firmes la gente seguirá acosando, persiguiendo y abrumando a Dua y eso no puede seguir ocurriendo. No aceptamos ni toleramos este tipo de actitudes hacia Dua. Los actos más bochornosos de anoche y de hoy no fueron realizados por fans colombianos, sin restar responsabilidad a los colombianos involucrados en el hostigamiento y acoso a Dua, pero siempre protegiendo el buen nombre de los fans colombianos que la amamos y respetamos su intimidad, su espacio y queremos que se lleve un recuerdo memorable de Colombia”.