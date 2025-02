Presentadora argentina enfurece en vivo y abandona el set: “estaba enceguecida”

El pasado martes 25 de febrero, durante la transmisión en vivo de La primera, un programa de Crónicas TV, un reconocido canal argentino, la presentadora Mariela Fernández protagonizó un desconcertante momento. La comunicadora estaba lista para presentar el pronóstico del clima, pero mientras hablaba, la producción le puso en pantalla los accesos.

En ese instante, se evidenció la molestia de Fernández, quien perdió la paciencia y con gritos de indignación, salió del set. “Es que no se puede laburar así loco, no se puede laburar así”, dijo. El presentador que la acompañaba trató de menguar la situación, pero no tuvo éxito: “tranqui, tranqui, tranqui”, le decía. Sin embargo, ella abandonó el estudio dejando a todos desconcertados.

Momento televisivo del día pic.twitter.com/KQJMWAVxT8 — Panqui (@panquimolina) February 25, 2025

¿Qué pasó con Mariela Fernández y por qué abandonó el set?

Aunque en horas de la tarde la presentadora retomó sus labores con normalidad, el pasado miércoles en la emisión de la mañana le explicó a los televidentes lo que ocurrió, asegurando que el problema de raíz surgió por un grito que escuchó a través del apuntador que llevan puesto los presentadores en el oído para que el equipo de producción les hable desde el máster.

“Antes de seguir me gustaría tomarme un ratito para decir sobre lo que pasó ayer que me fui estresada del aire porque dije que así no se podía laburar... Pasa en las mejores familias…Tuvimos inconvenientes con la cucaracha, con el talkback, con las vinchas. Ya están trabajando para solucionarlo, pero la realidad es que hubo un grito de producción que me exasperó. Un grito que ya venía de antes. Generalmente me hace reír, pero ayer no sé por qué me afectó”, afirmó.

La comunicadora aseguró que, a raíz de ese particular momento, recibió todo tipo de comentarios en sus redes sociales. “¿Quién no ha discutido alguna vez con un hermano o con una pareja? ¿Quién no reacciona cuando alguien levanta la voz? Me parece que se exageró demasiado. Recibí muchísima información en redes sociales: críticas, elogios, memes. Hay uno que hasta me simpatiza. Pero aflojemos un poco, fue solo una reacción”, dijo, mientras Gustavo Chapur, su compañero de set apoyó sus palabras.

Presentadora se disculpa con los televidentes

En medio de su explicación, Mariela Fernández aprovechó para disculparse, no solo con sus compañeros del programa, sino también con los televidentes y seguidores en redes sociales:

“A quienes nos eligen todos los días, les pido disculpas. No debí reaccionar así. A nuestra producción, al Pelado, que lo amo profundamente, también. A veces hay cortocircuitos en lo laboral, como pasa en cualquier trabajo”.

Mariela Fernández, presentadora Fotografía por: Pexels - Crónica TV

Aseguró que alrededor de su polémica salida del set comenzó a circular información falsa sobre lo que ocurrió posteriormente. “Algunos colegas, no voy a dar apellidos porque quiero que esto se termine acá, dijeron que yo me fui del canal en taxi a las 7 de la mañana. Y esto no fue así. El señor (Gustavo) Chapur como pudo, pobre, porque a vos también te tengo que pedir disculpas porque intentaste contenerme al aire pero yo me fui, estaba enceguecida, siguió con la temperatura y el tránsito y pidió una pausa que duró tres o cuatro minutos”, contó.

Y agregó: “En esa pausa, vino el Pelado a hablar conmigo, me abrazó, se acercaron todos mis compañeros, dialogamos, pusimos en palabras, a los gritos, me hago cargo de mis gritos. Y a las 8 de la mañana tuvimos también un encuentro, pudimos hablar con producción, limar asperezas, y continuar de 19 a 20 como si nada hubiera pasado. Y a las 19 no aclaramos nada porque minimizamos el incidente, no pensé que iba a explotar y viralizarse de esta manera en redes sociales”.