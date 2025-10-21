¿Qué le pasó a Yader Romero? El exintegrante de Kvrass será operado del corazón

Sobre la 1:00 p.m. de este martes 21 de octubre, el artista vallenato Yader Romero, quien hizo parte de la agrupación Kvrass, será sometido a una cirugía de a corazón abierto, luego de presentar algunas complicaciones durante los últimos meses.

Bypass coronario, la cirugía de Yader Romero

Vea contactó a John Jaider Torres, mánager del artista, quien aseguró que el problema de salud viene desde hace varios años. “Él tiene esa patología coronaria hace aproximadamente unos cuatro años. A él le dio un infarto y le hicieron un cateterismo, en ese entonces le colocaron dos stent”, contó.

Aunque durante un tiempo estuvo mejor de salud, últimamente volvió a presentar algunas señales de alarma que le indicaron que algo no estaba bien: “Hace unos meses él se venía sintiendo un poco mal y programó una visita con el cardiólogo que le dijo que le iba a hacer una revisión para ver si le cambiaba los stent, pero ahora que le hicieron nuevamente el seguimiento, las arterias le salieron el 90% comprometidas, entonces el especialista decidió hacerle una cirugía de a corazón abierto, que se llama el bypass coronario”, indicó Torres. El procedimiento se llevará a cabo en la Clínica de Alta Complejidad, en Valledupar.

A través de las redes sociales, sus amigos y seguidores le han dejado mensajes deseándole éxitos en el procedimiento quirúrgico: “Para Dios no hay nada imposible”, “con la bendición de Dios todo estará excelente”, “Dios está con Yader, su médico por excelencia”.

Jonathan ‘El Meke’, su amigo y quien también hizo parte del grupo Kvrass, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram. Hace unos días estuvieron juntos en un reencuentro con su público. “Hermano mío @yaderromero he estado en muchas de tus batallas… He visto cómo te has caído, pero también cómo te has levantado. Hoy enfrentas una prueba más, y sé que la vas a superar. Esto solo es un recordatorio de lo fuerte y valiente que eres”.

¿Qué pasó con Yader Romero después del grupo Kvrass?

Romer y Luis Campillo fueron cofundadores del grupo vallenato en el 2008 junto a Rafa Pérez y El Nene Carrascal. Sin embargo, ambos se separaron de la agrupación y continuaron su carrera de manera independiente. Sin embargo, en agosto pasado los dos artistas sorprendieron a sus fanáticos al anunciar su separación musical.

“CAMPI no tengo palabras para expresar lo que siento en este momento, sabes que te amo a ti y a tu familia, eres mi hermano y siempre te desearé lo mejor en todos tus proyectos, sé que culmina un ciclo en nuestra carrera musical, pero nuestra hermandad continúa, también sé que algún día haremos música nuevamente, sabes que acá tienes a tu amigo pase lo que pase, vamos pa’ lante que nos irá bien en nuestros proyectos”, escribió Yader en sus redes sociales.