Steve Irwin, el famoso cazador de cocodrilos, no dejó herencia: “estaba endeudado”

El 4 de septiembre de 2006, el australiano Steve Irwin conocido mundialmente como el cazador de cocodrilos, estrella del Canal Animal Planet por varios shows donde mostraba cocodrilos y animales salvajes murió luego de ser atacado por una raya.

Tenía 44 años y estaba en medio de la grabación del documental ‘Ocean’s Deadliest’ y del nuevo programa al que había llamado ‘Las Aventuras de Nindi’, en honor a su hija. Su muerte ocurrió mientras buceaba en Batt Reef, ubicada en la Gran Barrera de Coral, cerca de Port Douglas, Queensland. Según el único testigo del ataque, Irwin se acercó a una raya por detrás para poder filmarla nadando a distancia, pero esta actuó como si Steve fuera un tiburón y lo picó varias veces con la espina de la cola . Inicialmente se creyó que solo tenía un pulmón dañado, pero la espina le perforó el corazón y se desangró. La tripulación del bote le practicó reanimación, pero al llegar a la orilla fue declarado muerto.

Siempre se creyó que al ser una celebridad mundial relacionada con el ambientalismo, la protección de la vida salvaje y tener varios programas que se vieron en todo el planeta, había dejado una gran fortuna al morir, sin embargo dos décadas después de su fallecimiento, sus hijos han revelado que no fue así.

Hijos de Steve Irwin no recibieron dinero tras su muerte

Robert y Bindi Irwin contaron en un pódcast, que el gran legado que les dej´su padre fue el amor por los animales que ellos sienten. Así mismo contaron que Steve les dejó un patrimonio neto de aproximadamente 7,5 millones de euros, algo así como 22,75 mil millones de pesos colombianos.

No obstante ellos solo recibieron unos 472. 200 millones de pesos, suma que fue destinada a pagar la nómina de los empleados y deudas, ya que Steve había decidido que sus ingresos iban destinados a cuidar a los animales.

Todo lo que el cazador de cocodrilos ganó lo invirtió en la construcción del Instituto de Conservación de Queensland, que incluía el Zoológico de Australia y el Hospital de Vida Silvestre del Zoológico de Australia.

Terri, su esposa, reveló que el testamento dejó al descubierto que en realidad la familia había heredado deudas y obligaciones. “Estaba endeudado... y el seguro de vida de Steve, creo, ascendía a 200.000 dólares, lo que no cubría ni la mitad de la nómina de una semana”, le dijo a Australian Financial Review

Se sabe que el hijo mayor del cazador de cocodrilos, Robert aún vive en casa con su madre, Terri, en el Zoológico de Australia en la Sunshine Coast de Queensland.

Bindi, su esposo, Chandler Powell, y su hija Grace Warrior Irwin Powell, también viven en ese lugar.

Aquí más noticias que son tendencia