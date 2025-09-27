Premios de Miss Universo 2025: ¿Cuánto dinero gana la reina y qué más recibe?

Esta noche, a partir de las 08:00 p. m., hora Colombia, se llevará a cabo la gran final de Miss Universo 2025, el certamen de belleza más importante del mundo. El Impact Arena de Pak Kret, en Tailandia, será el escenario donde las representantes de diferentes países del mundo realilzarán sus últimas pasarelas antes que el jurado decida quién se queda con la corona.

Más de 120 candidatas buscan el sueño de ser la sucesora de Victoria Kjær Theilvig; sin embargo, solo una se llevará el título como nueva soberana de la belleza mundial. En la velada de elección y coronación cada una desfilará en traje de baño, vestido de gala y, además, deberán responder las preguntas frente al jurado calificador, uno de los punto más importantes de la competencia.

Miss Venezuela Stephany Abasali Nasser. (Tailandia) EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT Fotografía por: RUNGROJ YONGRIT

¿Cuánta plata gana la nueva Miss Universo?

Convertirse en Miss Universo va más allá de solamente llevar puesta la corona, cuyo valor estimado es de 5 millones de dólares, es decir, aproximadamente 91 millones de pesos. La ganadora obtendrá, durante su año de reinado, otra serie de beneficios.

Aunque hasta el momento de la publicación de este artículo el comité organizador no ha revelado cuáles serán los premios oficiales de este año, los que recibió Victoria Kjær Theilvig en la edición del 2024, dan una idea:

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Premio inicial: 250 mil dólares

Sueldo mensual de 50 mil dólares para cubrir con sus compromisos oficiales y gastos diarios durante el tiempo que lleve la corona.

Residencia de lujo en Manhattan, en Nueva York: la nueva soberana de la belleza deberá mudarse a Estados Unidos, donde contará con todas las comodidades.

Viajes por todo el mundo con todos los gastos pagos.

Equipo de imagen, asesoría de moda y bienestar personalizado.

Joyas exclusivas de diseño para los eventos públicos.

Entre las favoritas están Miss Puerto Rico, Miss México, Miss Colombia, Miss Venezuela y Miss República Dominicana, quienes se lucieron con su Traje Típico.